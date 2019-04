Várhatóan egy hónap múlva, május hetedike után kezdheti el az aláírásgyűjtést európai polgári kezdeményezése támogatására a Székely Nemzeti Tanács, addig szövetségeseket keresnek és igyekeznek mindenre felkészülni, hogy lehetőleg zökkenőmentes legyen a folyamat – jelentette be szerdán Sepsiszentgyörgyön Izsák Balázs elnök, aki az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnökével, Csomortányi Istvánnal egyeztetett a teendőkről.

Izsák Balázs elmondta, hogy korábban már tárgyalt Mezei Jánossal, az MPP frissen megválasztott elnökével és még az európai bíróság kedvező ítélete előtt egyeztetett Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel is. Ez utóbbi találkozón pontos tájékoztatást kapott a hasonló kezdeményezés, a Minority SafePack aláírásgyűjtése során szerzett tapasztalatokról. Az Európai Bizottságnak a március 7-i ítélethirdetés után két hónap áll rendelkezésére, hogy bejegyezze kezdeményezésüket, és az SZNT azt szeretné, ha akkorra minden területen felkészülnének a teendőkre. Minden alkalmat megragadnak, hogy partnereket keressenek, májusban a Nyugat-Európai Magyar Szervezetek Szövetségének budapesti ülésén, júniusban a FUEN dunaszerdahelyi találkozóján mozgósítanak, összeállt egy munkacsoport, amely a szükséges lépéseken dolgozik – szórólapokon, jelmondaton, logón –, és már tárgyalnak informatikai cégekkel, akik az internetes aláírásgyűjtés lebonyolítását vállalnák. Szeretnék ez utóbbit minél gyorsabban elindítani, Izsák szerint a bejegyzés után legkésőbb egy hónappal sikerül megteremteniük a körülményeket, hogy megfeleljenek az igen szigorú feltételeknek.

Terveik szerint május 11-én a hagyományos makfalvi székely majálison indítanák hivatalosan a kampányt.

Csomortányi István, az EMNP elnöke a két szervezet közötti eddigi jó együttműködés folytatását ígérte. Kiemelte, pártja alapvető célkitűzései között szerepel a területi autonómia, ők emelték a közbeszéd tárgyává a történelmi régiók önállóságát, és létrejöttük óta harcolnak a gazdasági, pénzügyi decentralizációért, így természetes, hogy teljes apparátusukkal támogatják az SZNT aláírásgyűjtését. Az EMNP az Európai Szabad Szövetség (EFA) tagja, és a pártcsalád legutóbbi ülésén döntés született arról, hogy támogatásra ajánlják tagszervezeteiknek a kezdeményezést. Csomortányi arra is felhívta a figyelmet, hogy az SZNT kezdeményezése alapját szolgáló etnikai régió fogalmába nemcsak Székelyföld illeszkedik, de több más térség is, például Kalotaszeg, vagy az Érmellék, Partium számos része is.

Izsák Balázs ismételten pontosította polgári kezdeményezésük alapjául szolgáló nemzeti régió fogalmát, olyan térségről van szó, amely nemzeti, nyelvi, kulturális és vallási sajátosságai miatt különbözik az őt körülvevő régiótól. Nagyon fontos szerinte, hogy az ilyen régiókban élők felismerjék: az SZNT által kezdeményezett szabályozás rájuk is vonatkozhat, segíthet ezen térségek megerősödésében. Ezért szövetségeseket keresnek, nemcsak nyugaton, de szűkebb térségünkben, a Kárpát-medencében is.

Kezdeményezésük a székelyföldi autonómiatörekvéseket erősíti, következetesen kitartanak amellett, hogy békés eszközökkel, demokratikus úton kell cselekedniük, annak dacára, hogy meglátásuk szerint a román állam tudatosan és intézményesen provokálja az itt élőket, rájuk kívánja sütni a székelyföldi terrorizmus bélyegét.

Az egész világnak látnia kell, hogy ez nem igaz – hangsúlyozta Izsák Balázs, aki azt is megerősítette, nem térnek le az útról, amelyen elindultak.

Csomortányi István is kiemelte, fontos feladatuk állandó nyomás alatt tartani a román illetékeseket, illetve az EU döntéshozóit, ezért szükség van újabb és újabb kezdeményezésekre, hogy lássák, foglalkozniuk kell a nemzeti kisebbségek problémáival. Izsák Balázs hozzáfűzte, hogy jelentős a különbség kezdeményezésük és a Minority SafePack között, az SZNT javaslata területről, és nemcsak etnikumról szól.

Az SZNT kezdeményezése szerint az EU-nak kohéziós politikájában kiemelt figyelemmel kellene kezelnie azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. Ha az EB hivatalosítja a polgári kezdeményezést, egy év alatt egymillió aláírást kell összegyűjteni legalább hét tagállamból.