Dr. Buda László 2013-ban robbant be a köztudatba Mit üzen a tes­ted? című művével, melyből azóta már több mint harmincezer példány fogyott el. Az eredeti gondolkodású pszichiáter izgalmas, hiánypótló munkája a szakma és a laikus olvasók körében is lelkes fogadtatásra talált, és sokan számoltak be arról, hogy hosszú évek óta tartó egészségi problémáik is jobbulni kezdtek a könyvben bemutatott szomatodráma nevű módszer segítségével.

A Pécsi Tudományegyetem korábbi tanszékvezetője azóta ismét könyvet írt, az előző folytatását, Mit üzen a lelked? Önelfogadás, önszeretet, öngyógyítás a gyakorlatban címmel, melyhez kapcsolódóan ismét előadói körútra indult. A vele való találkozás nemcsak élményszerű, szórakoztató estét ígér (Buda László ugyanis jó humorú előadó), de esélyt is, hogy kellemetlen, makacs panaszainktól, túlsúlyunktól, betegségeinktől megszabadulhassunk – írják a szervezők.

Az előadás fókuszában az önelfogadás és önszeretet témája áll, melyek valódi jelentőségét csak mostanában kezdjük felfedezni. Ezek megléte vagy hiánya ugyanis nemcsak az egészségi állapotunkat befolyásolja, de az életben való boldogulásunk minden területét, az emberi kapcsolatoktól kezdve a szakmai utunk alakulásáig. Dr. Buda László tapasztalatai szerint fájdalmasan gyakori a túlzott önkritika, önmagunk elutasítása, lekicsinylése és az ebből fakadó önmegbetegítés.

Ennek az érzésnek mély, többnyire a gyermekkorig vagy a korábbi fontos kapcsolatokig visszanyúló gyökerei vannak. Túlságosan érzékeny, húsba vágó témáról van szó, a belátás nem csak intellektuális kérdés, több kell ahhoz, hogy fokozatosan javítsunk az önmagunkkal való viszonyunkon. Sok esetben a betegségekből való gyógyulás is csak így lehetséges – amikor már semmilyen gyógymód nem hoz megoldást, a megfelelően elvégzett belső munka megdöbbentően eredményes lehet.

Az előadást április 16-án, kedden 19 órától a Vigadó Művelődési Házban hallgathatjuk meg. Jegyek korlátozott számban még kaphatók a Vigadó Művelődési Ház jegypénztárában és online, a www.nyitottakademia.hu oldalon. Az előadás előtt és után a Nyitott Akadémia standján – sok más, pszichológiai tárgyú kiadvány mellett – meg lehet vásárolni dr. Buda László könyveit is, melyeket a szerző kérésre szívesen dedikál.