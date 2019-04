Még mindig az utolsó előtti könyvem vetem tova, csirázzék, növekedjék. És ha valaki imázni akar érettem, hát tegye azt megkezdett regényem befejezéséért. Humor, akasztás közben. Igen, ami az (el-)akasztást illeti. Budapesten lakván 22 évet, megértem kitiltásom is a magyar irodalomból. Ma se oldott az a gúzs, de hát most új verseimről írok ajánlást, kinek-kinek. Mivel egy-egy kötetem, regényem ára annyi „szok” lenni, mint egy segédkönyvelő egy havi (!) bére, van miért káromkodnom, ha már fohászkodni meguntam. De – egyre megy.

Ha az utolsót rúgom, akkor legalább nagyot! Mondottam az imént: talán még az is az utolsó előtti. Elnézem a díjra korbácsolt versenylovasok és versenyLOVÁSZok sürgését és sündörgését, restellem magamban s fennhangon; dunnyognám félhangon a hajdani slágert költőként, mindenként: Hát idejutott a mi nagy szerelmünk, annyi szép év után...

Ítéletidő című jelen kötetem talán nem durran akkorát, hogy a Rózsadomb tetejéig, egyesek-kettesek kunyhójáig fölhallatszodna. Ha nem bíznék még mindig az igaz szó erejében..., igen, igen, akkor nem is adnám közre a kezemből.

Áldásom rá s az útjára. Na, és az útiköltségre is valamennyi.