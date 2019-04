Tizenkilencedik század

közepétől legalább,

virulni kezdett a nyelvünk,

mint egy liliom nyaláb.

Czuczor Gergely, Fogarasi

azt már régen belátta,

egységes a szókincsünk és

nem franciasaláta.

Hivatalos lett a magyar,

tagadhatatlan e tény,

addig közel ezer évig

árnyékban bujkált szegény.

Ámde nem volt versenyképes,

sok szó hiányzott nagyon.

Ott tolongott a rengeteg

nevezetlen fogalom.

Jöttek hát a nyelvújítók.

(– Ezt tetted volna te is –

és ha őket ma becsmérled,

még a szemszög is hamis!)

A huszadik században már

szépen beszélt a magyar.

Ám a század vége előtt

túl éles volt a kanyar!

Ezt nem vette be a nyelvünk,

s azóta csak elvadul...

Aki tud még emlékezni,

fájón ma ezen búsul.

Oda kéne visszatérni,

azok voltak szép idők...

Nyelvújítókra nincs szükség,

ami kell: nyelvrégítők!

Minden, minden megváltozik,

csak a változás örök.

Mondják nálam dörzsöltebb, de

főleg trehányabb körök.

Mi változtatjuk a nyelvet,

magától nem változik,

és aki nem figyel oda,

megváltozottra szokik!

Koncert helyett hangverseny volt,

fotó helyett fénykép.

idegenszók áradata

idegem nem tépték!

Lárva helyett álcát mondtunk,

alga helyett moszatot.

Nem vettünk át más nyelvekből

fölösleges kacatot.

Szélsőséges, rendkívüli

volt, ami ma extrém,

a tanfolyam ma csak kurzus.

Mi ez, ha nem agyrém!

Földrész volt a kontinens és

ki tudja azt vajon még,

hogy a híres kompromisszum

egyszerűen egyezség?

Autentikus, hiteles volt,

a horizont: láthatár.

És ki vette át a sztrókot?!

Üldözte tán száz tatár?

A gyógymód ma terápia!

A viszály ma konfliktus.

Vetélytárs volt a rivális,

sértés volt – s nem inzultus....

Orvos ma nem megállapít,

hanem diagnosztizál.

A kétkedő szkeptikus ma,

tétovázó: hezitál.

Már a nemzedék sem ízlik,

csak a generáció!

És a minősítő verseny

ma kvalifikáció...

A döntős ma finalista,

s a döntő a finálé...

Számlát ezért olaszoknak

a miniszter kínál-é?

Ifjúsági, junior lett,

új játékos debütál,

és a bőrápoló szerben

a formula hidratál...

Fizikailag jön rendbe

a sportoló mára már.

Hogy testileg jobb szó lenne,

eltitkoljuk ugyebár...

Fizikailag? Kis csacsi!

– Csak azt tudnám, hogy hol élsz?

„Fizikálisnak” – mondják ma,

ezt hallod, merre csak mész...!

Ibolyántúli sugárzás?

Ma úgy mondják: úvé...

Országot ma nyelvőrzőkért

senki sem tesz tűvé!

Tömegvonzás ma már nincs, csak

gravitáció!

S a tüntetést fölfalta a

demonstráció...

Sztráda lett az autópálya,

s ilyet ki hihet?

Tünetet mondtunk vidáman,

szimptóma helyett!

Opció helyett, ha igaz

nem is olyan rég,

bátran mertük azt mondani,

hogy lehetőség...

Zűrzavaros? Paraszti szó!

Jöjjön a kaotikus!

És az ősi túl rövid. S így

„menőbb”, hogy archaikus...

Régen, aki rögtönzött, ma

csak improvizál,

s aki régen elmélkedett:

teoretizál!

Hagyományos? Micsoda szó!

Említeni kár is,

hisz jóval elkelőbb a

tradicionális!

Magánosítás? Mily rémes!

Kiszáradna Sió?

Ha nem mondod azonnal, hogy

privatizáció?

Régi bombára találtak.

A lélegzetem is eláll:

a rendőrség nem kiürít,

embereket evakuál!!

Ugyanakkor a környéket

elővigyázatosan

lezárták, de – Uram fia!

mindjárt hermetikusan!

Levegő most se ki, se be,

s most már az is halottá vált,

kit a rendőrség előtte

hullává nem evakuált...

Régen, egykor volt az anno,

vagy más szóval hajdanán.

Melyik szó szebb? Nyelvész gárda

kapjon ezen hajba tán...

Visszapillantás – de szép szó!

Ám a kor szelleme megró,

ha a múltakon merengek

és nem úgy mondom, hogy retro...

És a szervátültetés ma

csupán transzplantáció

(mely muskátli esetében

ugyanaz a büszke szó...)

Új divatszók sereglenek:

regnál, ráta, dominál...

S aki régen beszélgetett,

ma már csak kommunikál!

S a virágpor – kérdem én, hogy

mit vétett a magyarnak –,

mit a bárgyú pollen szóval

kiirtani akarnak?

A szerves ma organikus,

ünnepély ma fesztivál...

Összpontosít? Régen kihalt.

Ma mindenki koncentrál!

Ám a rosszra még rosszabb jön,

s a koncentrál messze száll:

újmagyarban a „legkúlabb”

szorgalmasan fókuszál!!!

Emblematikust mondanak;

a jelképes mért nem jó?

Sírjában forog szerintem,

mindegyik nyelvújító...

Ki inspirál, ihlet, sugall,

avagy akár ösztönöz.

Ki az aki magyar szókat

elűz és bebörtönöz?!

Identitás? Azonosság!

Mért jobb itt az idegen?

Petíció? Folyamodvány!

Kit hagy mindez hidegen?

Kemikáliának mondják,

ami régen vegyszer volt!

Poloska pusztul e szótól

és a csótány szörnyetholt...

Akartok még botránkozni?

A helyzet nem elég „tré”?

Mit keres a magyar nyelvben

egy ilyen szó, mint a spré???

És aztán még sorolhatnám –

tudjuk – sajnos ezerig.

Időtlen időkig nyúlna

míg e tengert kimerik.

Ám de nem is meri senki

és a régi, szép idők

emlékek maradnak, hogyha

Nem jönnek nyelvrégítők.

---

Utószó

Van, aki az idegen szót

használja, mert az a „menő”.

Legalábbis ezt hiszi ő,

míg a feje lágya benő...

Másik meg, nem gondolkozik,

hisz az idegen szót hallja,

utánoz csak, mint a majom,

a vegyes nyelv nem zavarja...

A harmadik – őt sajnálom –

zagyva nyelvet dehogy akar!

Csak szegény, mert mást nem hall ma,

nem tudja már, mi a magyar...

Tudatosan idegen szót

használni – és e súly mázsás –

nem csak buta dolog, hanem

nyomorult önmegalázás!