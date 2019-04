Újraszabják a közszállítást

A következő években megújuló közszállítás egyik fontos eleme az új végállomás lesz, ameleyt a Kis utca sarkán, egy jelenleg eléggé elhanyagolt területen alakítanak ki. Ott lehet majd a megyei vagy megyén kívüli buszjáratokról a városiakra átülni, esetleg a Kis utcát a Nicolae Iorga utcával majdan összekötő gyalogos és biciklis hídon (amire külön pályázik az önkormányzat) egyszerűen a központba jutni – nyilván, nem az Illyefalváról érkezőknek, de a Brassó, Kézdivásárhely és Kovászna felől jövőknek ez megoldást jelent, és a helyközi járatok kiiktatásával a belvárosi forgalom is enyhül valamennyit.

Az új végállomáson több busz számára lesz hely, idővel pedig jelzőlámpákat is elhelyeznek a Păiuş David és az Építők út találkozásánál. A végállomás kiépítésének becsült költsége 4,74 millió lej.

Egy másik pályázatból a már meglévő, Gólya utcai végállomás is megújul, és a (szintén pályázatból beszerzendő) elektromos buszoknak nem csak helyet, hanem töltőállomást is létrehoznak, mellette pedig jegyeket és bérleteket is lehet majd vásárolni.

A városi buszok (és a majdani bérelhető biciklik) használatára kinyomtatható jegy vagy feltölthető kártya jogosítja fel az utasokat, ezeket nem csupán a végállomásokon lehet megvenni, hanem a város több pontján felállítandó jegyautomatáknál is. A járatokat bővítik, hogy nagyobb területet fedjen le a közszállítás. A megállókat is korszerűsítik, lesz 34 jobban kiépített várakozóhely (szél és eső elleni védelmet nyújtó, félig nyitott fülkével) és 24 egyszerűbb megálló (jegyautomatával). Ennek a projektnek az értéke 7,5 millió lej.

A legbonyolultabb terv a központi forgalomirányító rendszerrel kapcsolatos. Ehhez szükség van egy számítógépekkel felszerelt szobára (amit a helyi rendőrség székházában rendeznek be), videokamerákra, rádiós távközlési eszközökre és új jelzőlámpákra is. A terv szerint a meglévő négy, jelzőlámpával irányított útkereszteződés mellett tíz másikat is lámpákkal látnak el (nemcsak az autók és a gyalogosok, hanem a biciklisek számára is), és még két olyant is létesítenek, ahol csak a gyalogosok és a kerékpárosok fognak átjárni.

A lámpák hangjelzést is leadnak és több helyen gombnyomással működnek majd (ugyanúgy, mint a Sugás Áruház sarkánál). A buszmegállókban elektromos kijelzők mutatják majd, hogy mikor melyik járat érkezik, mert a buszok is be lesznek kötve a rendszerbe, így tudják követni, hogy hol tartanak. A rendszer elsődleges célja a forgalmi adatok elemzése és a szükséges igazítások végrehajtása, de a közlekedési kihágások, szabálytalankodók megfigyelésére is alkalmas lesz. Értékét 26 millió lejre becsülték.