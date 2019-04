Vidéki orvosi rendelők felújítására lehet pályázni

A helyszín megválasztása nem véletlen, mivel dr. Para János Illyefalván teljesít családorvosi szolgálatot, a község pedig jó példa arra, hogy egészségügyi kérdésekben milyen eredményesen működik együtt a helyi és a megyei önkormányzat, valamint a helyi családorvos és a lakosság. 2013-ban ugyanis közös anyagi hozzájárulással alakították ki az aldobolyi családorvosi rendelőt, három éve pedig az illyefalvi önkormányzat megvásárolta a jelenlegi orvosi rendelőnek otthont adó épületet, ami az induló program szempontjából alapfeltétel, mivel csak azoknak az ingatlanoknak a felújításához nyújt támogatást a megyei tanács, amelyek a helyi önkormányzat tulajdonában vannak.

Lapunk érdeklődésére dr. Para János elmondta, a vidéki rendelők helyzetéről már tavaly egyeztetett Tamás Sándorral, az induló program pedig azt bizonyítja, hogy a megyei önkormányzat valóban törődik ezek jövőjével. Jelenleg a megye hat-hét községében nincs családorvos, sok helyen néhány év múlva nyugdíjba vonul a jelenlegi szakember, ami azt jelzi, hogy sürgősen tenni kell új családorvosok idecsalogatása és itt tartása érdekében – mondotta. Az orvosi kamara elnöke szerint el kell érni, hogy a vidéki rendelők, a várótermek és a hozzájuk tartozó minden helyiség megfeleljen a mai kor igényeinek.

Az orvosnak, asszisztensnek és a páciensnek is kényelmesen kell éreznie magát, a műszerezettségnek pedig fednie kellene az alapellátásban feltétlenül szükséges szintet – véli dr. Para János. Szolgálati lakások építésére, meglévő épületek e célra történő átalakítására is szükség lenne ahhoz, hogy fiatal orvosokat lehessen falura vonzani – mondotta. Para doktor megjegyezte: az orvosi kamara a megyei önkormányzattal közösen minden vidéki családorvost és önkormányzatot tájékoztat a programról. Reméli, ott is élnek a lehetőséggel, ahol jelenleg nincs családorvos, hisz a helyi tanácsoknak ezeken a településeken is érdeke, hogy jó körülményeket biztosítsanak, így nagyobb az esély, hogy az érintett rendelők újból kinyissanak.

Tamás Sándor a keddi egyeztetés után úgy fogalmazott, a megyei önkormányzat hosszú távú célja a vidéki családorvosok számának növelése és az egészségügyi szolgáltatások minőségének emelése, ami hozzájárulhat a sepsiszentgyörgyi megyei kórházba bekerülő sürgősségi esetek számának csökkenéséhez.

A keddi találkozón jelen lévő Fodor Imre, Sepsiillyefalva polgármestere szerint a helyi önkormányzatoknak feladata, hogy olyan infrastrukturális hátteret biztosítsanak a családorvosoknak, ami lehetővé teszi, hogy korszerű körülmények között és megfelelő felszerelésekkel tudják végezni munkájukat, és szerinte a megyei tanács vonatkozó pályázata arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy ezen a téren stratégiában gondolkodjanak. Illyefalván elsősorban a fűtésrendszer és az illemhelyek felújítására, nyílászárók kicserélésére fordítanak figyelmet, emellett fertőtlenítőfelszerelést, gyermekek számára mérleget vásárolnak majd a pályázati összegből.