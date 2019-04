„Az erdélyi őshonos magyar kisebbség száz éve elnyomásban és folyamatos megfélemlítés, üldözés közepette próbál megmaradni szülőföldjén. Az emberi jogi sérelmek közepette mégis szomorú mérföldkőnek számít a román legfelsőbb bíróság tegnapi döntése” – írta közleményében Bajkai István és Lomnici Zoltán. Közölték: a politikai foglyoknak tekinthető elítéltek ügyében ügyvédek bizonyították a jogerős döntés megalapozatlan voltát, továbbá a számtalan súlyos eljárási hibát, tévedést. Ennek ellenére a bírák nem jogi, hanem politikai döntést hoztak abból a célból, hogy védjék a román titkosszolgálat érdekeit és fenntartsák a magyarság megfélemlítését szolgáló korábbi döntést.

„A jogtalanságba soha nem szabad beletörődni, ezért folytatni kell az emberi jogi küzdelmet nemzetközi szinten is a foglyok kiszabadítása érdekében. Az ártatlan székely fiatalok által indított, az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt folyamatban lévő eljáráshoz gyakorlati segítséget nyújtunk, és az uniós jogi lehetőségeket is ki fogjuk használni” – tudatták. Széles körű összefogásra is szükség van, mivel a magyarellenes intézkedések valódi célja az erdélyi magyarság beolvasztása, megfélemlítése, megalázása és másodrangú állampolgári sorban tartása.

A közleményben kiemelték: elítélik a jogsértő eljárást és az emberi jogok súlyos megsértését, ezért erőikhez mérten fokozzák a székely politikai foglyoknak nyújtott támogatást, ugyanakkor felhívják a világ közvéleménye és az emberi jogi szervezetek figyelmét, hogy Románia magyarellenes politikája, joggyakorlata az 50-es évek sztálinista, Ceauşescu-féle elnyomását idézi, és a külhonban élő többmilliónyi magyarság ma Európa leginkább üldözött nemzetisége.