A KÉP keresője

A művészeti album tanulmányát jegyző Deák Ferenc Loránd elmondta, Miklóssy Máriát mentorának tekinti, hiszen személyes ismeretségük létrejötte óta többet tanult tőle, mint az egyetemi professzoroktól művészettörténeti mesteri képzése során. Miklóssy Mária művészetét értékelve kiemelte, összetett, erőteljes vizuális világot alkotott meg, képeinek ritmusa, sodrása van, s bár erőteljes ősiséggel rendelkeznek, mégis modernek, kortársak. Leggyakoribb témája a nők, de nem portrékat fest, nála a nő ikonná válik, a vászonról visszatekintő nő az idők során egyre mélyebben tekint az emberi lélekbe. Másik kedvelt témája a tájkép, ezek valójában sorskérdések, vélte Deák Ferenc. Miklóssy Mária jellemzésére Szilágyi Domokost parafrazálta: én játszom ugyan, de ti vegyetek komolyan.

A maga során Miklóssy Mária művészetéről vallva elmondta, a női sors mindig is foglalkoztatta, de alkotásaiban általánosít, a női sorsot a maga alkotta szimbólumrendszerbe foglalja, az érzéseket igyekszik elvont formában megfogalmazni. És bár női festőnek tartják, ezt a címkézést nem érzi igaznak, hiszen a tájélmény is nagy hatással van rá. Vallott örök vágyáról is: szeretne megfesteni egy igazán jó képet, A KÉPET, mert úgy véli, ha ez sikerülne, többi festménye is létjogosultságot kapna. Másik törekvése néhai férjének, a húsz éve elhunyt Plugor Sándor munkásságának az életben tartása (PS-nek idén életmű-kiállítást szervez az EMŰK) – „ha ezeket úgy tudom elvégezni, hogy van tartalma és értelme, ez engem életben tart”, fogalmazott Miklóssy Mária. Végezetül Kopacz Attila, az ArtPrinter Könyvkiadó igazgatója ismertette, a most megjelent album a sepsiszentgyörgyi-háromszéki művészeket bemutató sorozat legújabb darabja, a következő albumok Baász Imre és Plugor Sándor munkásságát ismertetik majd.