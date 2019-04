Ebben az évben már a helyszínelő rendőr is kiállíthatott távoltartási rendeletet. Az eljáró rendőrök 14 esetben úgy ítélték meg, hogy az áldozat(ok) élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, ezért ötnapos távoltartási rendeletet állítottak ki. Ezek közül 9 esetben már a bíróság is elmarasztaló ítéletet hozott. A távoltartási rendelet megszegéséért a rendőrök 6 esetben indítványoztak bűnügyi eljárást. Már a mostani negyedévben is történt családon belüli erőszak. Kedd reggel egy 22 éves bodzafordulói fiatalember jelentette, hogy ittas apja bántalmazta édesanyját és őt is. Az eljáró rendőr jegyzőkönyvbe vette, hogy az apa részegen bántalmazta családtagjait, a helyzetet veszélyesnek ítélte, és ötnapos távoltartási rendeletet állított ki, 50 méterben állapítva meg az erőszakos férfi és otthona, valamint családtagjai közötti létrejöhető legkisebb távolságot. (sz.)