Az egyetem folyosóján mintegy száz tanár és diák tiltakozott az eljárás ellen és vállalt szolidaritást a fegyelmi eljárás alá vont oktatókkal. Ezt Leonard Azamfirei rektor nyomásgyakorlási kísérletnek tekintette. Elmondta: a három kar dékánjából álló vizsgálóbizottság valamennyi beidézett tanár esetéről jelentést készít, amely alapján vagy az egyetem szenátusa, vagy a kari tanácsok döntenek majd az esetleges szankciók kiszabásáról.

Az előzményeket Szabó Béla professzor, a magyar tagozat vezetője idézte fel: a vizsgaidőszak előtt a magyar tagozat 127 oktatója írta alá, hogy elutasítja az egységes vizsgarendet. Elfogadták, hogy azonos napokon, azonos nehézségű tesztkérdésekkel vizsgáztassanak, de nem tartották elfogadhatónak, hogy ugyanazok a tesztkérdések legyenek a magyar vizsgalapon is, mint a románon és az angolon. Megjegyezte: belső nyilvántartásuk szerint végül a magyar tagozat 49 tanára vizsgáztatott saját tételekkel. Az egyetem szenátusa 30 magyar és öt román oktató ellen szavazta meg az eljárás elindítását.

A professzor megerősítette: attól tartanak, hogy az egységes osztályozást és a közös mércét a felvételire is kiterjesztené az egyetem vezetése, ami hátrányosan érintené a magyar tagozatot. Elmagyarázta: az egyetemen jelenleg ugyanannyi román diákot vesznek fel az államilag támogatott helyekre, ahány magyart is, de míg a magyar tagozaton kétszeres, a román tagozaton három-négyszeres a túljelentkezés, ezért a román diákok bejutási jegyei is magasabbak.

A román túljelentkezést Szabó Béla annak a korábbi szenátusi döntésnek tulajdonította, hogy a Romániában működő 14 orvosi egyetem közül a marosvásárhelyi az egyedüli, amelyiken csak biológiából kell felvételizni. A többi egyetemen egy másik tárgyból is vizsgázni kell. Így a MOGYTTE az egész országból vonzza azokat a diákokat, akik könnyebb felvételire vágynak.

Leonard Azamfirei rektor erről azt mondta: a felvételi tételek mindig is azonosak voltak a magyar és a román tagozat számára, de a különböző konkurencia miatt előfordulhat, hogy a román tagozaton a 8,50-es jegy sem elég a bejutáshoz, míg a magyaron már a 6-ossal is be lehet jutni. Szerinte a magyar felvételizők pozitív megkülönböztetésben részesülnek az egyetemen, és „jelen pillanatban nincs szó ennek a rendszernek a megváltoztatásáról az egyetem vezetése körében”.