Ugyanabban az ügyben Valentin Răducu Preda volt szállításügyi államtitkárra négy év szabad­ságvesztést róttak ki. Az ítélet végleges. Manolachit abban találták bűnösnek, hogy lefényképezte a Román Hírszerző Szolgálat egy jegyzékét, amely Liviu Dragnea SZDP-elnökről és a Tel Drum vállalatról tartalmazott államtitoknak minősített adatokat, rá­adásul több személyt is figyelmeztetett arra, hogy vizsgálat alatt állnak. Egyikük épp a vele együtt elítélt államtitkár volt, akit hivatali visszaéléssel gyanúsítottak. Manolachi – aki szolgáltatásaiért 40 ezer lejt kapott, valamint azt az ígéretet, hogy vezető tisztséghez jut a megyei rendőr-főkapitányságon – alapfokon is nyolc évet kapott, Preda akkor hatot, amit most négyre enyhítettek. A velük együtt perbe fogott hét személy közül egyet felmentettek, hármat felfüggesztett, további hármat pedig (két és fél, illetve három és fél évi) letöltendő börtönre ítéltek. (Ziare.com)

KÁRTÉRÍTI A RENDŐR A TOLVAJT. Ezer lej erkölcsi kártérítést kell fizetnie egy Vaslui megyei rendőrnek annak férfinak, akit tetten ért lopás közben, majd fényképet készített vele, és a fotó megjelent a helyi sajtóban. A tolvajláson ért férfi úgy vélte, sérült a képmáshoz való joga, ezért százezer euró erkölcsi kártérítést követelt a rendőrtől és a Vaslui megyei rendőr-főkapitányságtól. A törvényszék végül ezerlejes erkölcsi kártérítés kifizetésére kötelezte a rendőrt. Az ítélet nem jogerős. A rendőr egyébként szolgálati idején kívül volt, amikor hazafelé menet meghallotta egy eladó kiabálását és tetten érte az üzletből lopni próbáló férfit. 2017-ben ugyanez a rendőr – aki egyébként a Vaslui megyei rendőrség közlekedésrendészeti osztályának alkalmazásában áll – bulgáriai kiküldetése alatt megmentett egy gyermeket Aranyhomok üdülőtelepen: munkaidejének lejárta után egy vendéglő teraszán észrevett és elsősegélyben részesített egy ételtől ful­dokló gyermeket. (Adevărul)

KOKAINT HOZ A VÍZ. 152 kilogramm kábítószert talált eddig a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság a román tengerpart megközelítőleg 90 kilométeres hosszán. A keresésben több száz rendőr és csendőr vesz részt, de motorcsónakokat, helikoptereket és búváralakulatokat is bevetettek. Az akció március 23-án kezdődött, amikor a hatóságok 800 kilogramm kokaint találtak egy felborult bárka körül a Duna-delta egy elhagyott térségében, Deltaszentgyörgy és Sulina települések között. A kábítószer értéke a becslések szerint több száz millió euróra rúg. A közelben élő lakosságot több ízben figyelmeztette a rendőrség, hogy ne nyissák ki a Fekete-tenger által partra mosott csomagokat, mert azok olyan kábítószert tartalmazhatnak, amelynek nagyon magas, több mint 90 százalék a koncentrációja, emiatt életveszélyes. (Agerpres)