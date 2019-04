Az előrehozott választások egyben bizalmi szavazást is jelentettek a jobboldali Likud pártot vezető és várhatóan három korrupciós ügyben vádemeléssel szembenéző Benjámín Netanjáhú mellett vagy ellen a 13-as kereskedelmi tévécsatornán megszólaló szakértők szerint. A szavazatok mintegy 97 százalékának megszámlálása után egyértelművé vált, hogy az izraeliek jelentős része a kétes ügyek ellenére a Likudra, illetve Netanjáhúra adta voksát, miközben ellene is harmincöt „mandátumos”, nagyjából ugyanakkora tábort kap a Kneszetben az alig három hónappal korábban létrejött Kék-fehér párt. A csak­is Netanjáhút kormányfőnek jelölő két ultraortodox párt, az askenázi Egységes Tóra párt és a keletieket tömörítő Sasz párt egyenként nyolc-nyolc mandátumot szerezve, tizenháromról tizenhat képviselőre növelte erejét a 120 tagú parlamentben.

Csökkent viszont az arab nemzetiség jelenléte a parlamentben. Míg korábban egységbe tömörülve tizenhárom helyet szereztek, a csalódott arab lakosság nagy számban távollétével tüntetett a választásokon, és a külön induló két arab pártnak együtt is csak tíz képviselője lesz. Ráadásul a végső eredménynél, a katonák szavazatainak beszámítása után az is megtörténhet, hogy kisebbik pártjuk kiesik, és csak hatan lesznek. Meglepetésre bejutott öt mandátummal Avigdor Liberman Izrael a Hazánk (Jiszrael Béténu) nevű pártja, és öt képviselővel hozta a papírformát a jobboldali egységpárt, amelyben Netanjáhú segédletével három, telepeseket támogató kis jobboldali párt szövetkezett, melyek külön-külön kiestek volna. Köztük található egy olyan párt is, amely a rasszista, arabellenes Meir Kahane tanait követi.

Az évtizedekig az országot vezető, nagy múltú szociáldemokrata Munkapárt történetének legsúlyosabb vereségét szenvedte el. Huszonnégyről ötfősre csökkent a képviselete a kneszetben, mert szavazótáborának jelentős része Netanjáhú megbuktatásának reményében átpártolt az új Kék-fehér párthoz. A baloldali liberális Merec párt a küszöb közelében, de bejutott, és a korábbi évek tapasztalata alapján a katonák később befutó szavazatai megerősíthetik. Négy képviselőjük lesz az eddigi öt helyett.