Potápi Árpád János a program Tolna megyei tájékoztatónapján elmondta: a legnagyobb összeggel, hárommilliárd forinttal a hetedik osztályosok külhoni kirándulásait támogatják; 1,3 milliárd forintra lehet pályázni a hazai és a határon túli magyar középiskolák közötti együttműködésre. Új elem, hogy 600 millió forintos keret nyílt meg a középiskolások tanulmányi kirándulásainak támogatására. A cél, hogy minden magyarországi diák legalább egyszer eljusson egy határon túli, magyarok lakta településre, továbbá hazai és határon túli magyar iskolák között alakuljon ki kapcsolat.

A programhoz kapcsolódik, hogy a Rákóczi Szövetség pályázatának részeként évente ezer, diaszpórában élő gyermek látogathat az anyaországba vagy magyarok lakta, határon túli területre.

Potápi felhívta a figyelmet több változásra az idei pályázati kiírásban: ezúttal el lehet számolni a kirándulások esetében egy magyarországi pihenőállomás költségeit, nem csak utazási irodán keresztül lehet megszervezni az utakat, és az osztályok két szülőt is magukkal vihetnek. A kiírásban új az is, hogy a középiskolák kapcsolatépítésébe Kárpátalján, a Muravidéken és Horvátországban nemcsak középiskolákat, hanem jogi személyiséggel rendelkező magyar civil vagy egyházi szervezeteket is be lehet vonni.

A pályázatokat április 30-ig nyújthatják be az iskolák a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez, a programokat 2019. június 16-tól 2020. június 15-ig lehet lebonyolítani. A sikeres pályázás érdekében az államtitkárság minden megyében tájékoztatónapot tart.

Tavaly 1500 sikeres pályázatnak köszönhetően mintegy 45 ezer diák vett részt a Határtalanul! programban, a mostani kiírás keretében a diákok száma meghaladhatja az ötvenezret.