A SzimPlatz ajánlata: ételkülönlegességek és sörremekek a városünnepen

Minden tekintetben különleges színfoltja és új helyszíne is lesz a közelgő városnapoknak a SzimPlatz, ahol az érdeklődőket minőségi, hazai kézműves sörökkel, változatos és egyedi gasztronómiai kínálattal, illetve zenei programokkal várják a szervezők. A Szimpla romkocsma előtti téren zajló rendezvény a környezettudatosság vonatkozásában is egyedi, az ötletgazdák arra törekszenek, hogy hulladékmentessé tegyék azt, így az árusok ehető vagy újrahasznosítható anyagokba, esetenként betétdíjas, visszaváltható csomagolásban kínálják termékeiket.

Erdély András szóvivő a csütörtöki sajtótájékoztatón különleges hangulatú, fesztivál-jellegű helyszínként határozta meg a SzimPlatz-ot, a programokért felelős Knop Ildikó pedig arról beszélt: két éve kimaradt a városnapok kínálatából az alternatív helyszín, ezt szeretnék idén pótolni. Van egy olyan közönségtípus, amely számára fontos programokat biztosítani – mondta –, a Szimpla romkocsma által ajánlott együttműködés pedig éppen ezt szolgálná: fiatal felnőtteknek, fesztiválok látogatóinak kínálnak alternatívát, illetve mindazoknak, akik szívesen kipróbálják a városunkban nem mindig elérhető gasztronómiai ínyencségeket.

A sör és ételkínálatot délutánonként koncertek egészítik ki, ám a téren felállított színpadon délelőttönként is lesz majd műsor, népzenei programok mellett többek közt az Outsider Music Feszt fellépőit is hallhatja a közönség – vázolták a szervezők. Hangsúlyozták, az új helyszín kínálatát a Szimpla tulajdonosainak javaslata alapján, velük közösen dolgozták ki, a szervezés oroszlánrészét is az ötletgazdák vállalták fel.

Józsi Győző, a Szimpla tulajdonosa leszögezte, ragaszkodtak ahhoz, hogy kínálatuk semmilyen tekintetben ne jelentsen konkurenciát, sokkal inkább kiegészítője legyen a Szent György Napoknak.

A környezettudatosság is fontos számukra, s ez a SzimPlatz-on termékeiket kínálókkal szemben is elvárás: amit nem tudnak fogyasztható, lebomló csomagolásban árusítani, visszaváltható, betétdíjas kiszerelésben kell majd értékesíteniük – jegyezte meg.

Mivel az ország első, hulladékmentes fesztiválját kívánják megszervezni, tíz önkéntes – 16 évnél idősebbek – jelentkezését is várják a SzimPlatz Facebook-oldalán.

A hazai kézműves sörgyártók közül 11 termelő nedűit lehet majd megkóstolni, a harapnivalót pedig a street food mozgalom 14 képviselője biztosítja a városünnep hétvégéjén, május 3–5. között. A szervezők szerint olyan ínyencségeket lehet majd kipróbálni, melyekre máskor nem adódik lehetőség Sepsiszentgyörgyön, egyebek mellett görög és indiai specialitásokat, különböző desszerteket: töltött kürtős kalácsot, moldvai réteseket, francia palacsintát, kézműves fagyit és a méltán népszerű olasz desszertet, a cannolit is, valamint grill- és barbeque különlegességeket, hamburgert egyaránt.

A zenei kínálat is legalább ennyire sokrétű: május 3-án a sepsiszentgyörgyi Prezeng, majd a Midnight Buzz és a Rehab Nation koncertezik, május negyedikén a Temple Invisible, a Baba Dochia és a Voodoo Papa lesz hallható a SzimPlatzon, míg vasárnap, május 5-én a Speiz Boiz, illetve a Meszecsinka szórakoztatja majd a fesztivál közönségét.