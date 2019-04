Ellenreklám

A Szociáldemokrata Párt (PSD) például olyan piros-sárga-kék óriásplakátokkal korteskedik, amelyeken a következő (feltehetően nem önkritikának szánt) szöveg olvasható: „HAZAFIAK EURÓPÁBAN. ROMÁNIA TÖBBET ÉRDEMEL!” Az ilyen molinók alá a Victor Ponta alapította Pro Románia párt több helyszínen is kihelyezte a sajátjait a következő (folytatólagos) szöveggel: „ÍGY VAN. TARTS A PRO ROMÁNIÁVAL!” Az USR-PLUS szövetség egyszerre üzen a baloldali pártoknak „ÉS VÁLASSZ EGY BÜNTETŐÜGYESEK ÉS LOPÁSOK NÉLKÜLI ROMÁNIÁT!” Szellemes húzás, de azért mi ne rokonszenvezzünk egyikkel sem, hiszen mindannyian magyarellenesek. És az ellenreklámot sem ők találták fel. Íme egy klasszikus példa: Stan és Pan (Stan Laurel és Oliver Hardy), az amerikai burleszkfilm hőskorának legendás párosa mindig keménykalapban forgatott. Erre alapozva egy keménykalapgyár a következő reklámszövegű molinókat jelentette meg: „Vásároljon X.-féle keménykalapot, Stan és Pan is ilyet visel.” Ezek alá helyeztette ki a konkurens kalapgyártó cég saját molinóit a következő (folytatólagos) szöveggel: „Röhög is rajtuk az egész világ!”

Boros Ernő