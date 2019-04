Versmaratonnal ünnepeltek a Petőfi Irodalmi Múzeumban

A Versmaraton megnyitóján első alkalommal adták át a Magyar Írószövetség Debüt-díját, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap támogatott. Az elismerést három fiatal első kötetes szerző – a Légörvény című verseskötetéért Nagy Lea, a Murokffyban vérré válik az abszint és lóvá teszi az ördögöt című regényéért Pataki Tamás, valamint a Virágok esztendeje című regényéért Voloncs Attila – vehette át. A díjjal pénzjutalom és írószövetségi tagság is jár – mondta el Szentmártoni János. A Magyar Írószövetség elnöke hozzátette: az elismeréssel a jövőre 75 éves szervezet folytatni szeretné a nyitást a fiatalok felé.

Indulni keserves munka, egyedi hangot, kifejezésformát találni nagyon nehéz – hangsúlyozta Tardy-Molnár Anna, a Debüt-díj lebonyolítását segítő MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. A pályakezdés a legérdekesebb és egyben legtörékenyebb időszak egy szerző életében, ezért az állami szervezet már négy pályázaton keresztül is támogatja a fiatal költőket, írókat.

Szentmártoni János kiemelte, hogy a Versmaraton az elmúlt években folyamatosan bővült új kísérőrendezvényekkel, a HangHordozók pályázat és a Költők futása után idén új elem volt az iskolák számára meghirdetett Szaval a Suli! pályázat. A Versmaraton megnyitóján a PIM udvarán a Szaval a Suli! pályázat győztese, a csepeli Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Általános Iskola felső tagozatának 125 diákja szavalta Serfőző Simon Az eget, földet nézzétek című versét.

Újdonság volt idén az is, hogy a múzeum előtti Egyetem téren napközben minden órában Klem Viktor, Lovas Rozi, Fehér Tibor és Mandel Helga színészek szavaltak Az év versei, 2019 kötetből, valamint fellépett a Szaval a Suli! pályázat első öt helyezettje is. Ugyanott nagy méretű kivetítőn lehetett követni a PIM-ben zajló Versmaratont. Az év versei 2019 antológiát a Magyar Napló Kiadó jelentette meg. Jánosi Zoltán, a kiadó irodalmi vezetője az eseményen úgy fogalmazott: a versíró szükséglete kimondani valamit az életünkről, a sorsunkról.

A Versmaraton a Magyar Írószövetség, a Magyar Napló Kiadó és a közmédia közös rendezvénye.