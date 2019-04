Jarmusch-filmmel kezdenek Cannes-ban

Az amerikai független filmek egyik emblematikus alakja, Jim Jarmusch The Dead Don’t Die című zombifilmjével veszi kezdetét május 14-én a 72. cannes-i fesztivál – jelentették be a szervezők.

A sztárokat felvonultató horrorkomédiát a hivatalos versenyprogram első alkotásaként mutatják be a Croisette-en a rendező és a főszereplők jelenlétében. A vígjáték főbb szerepeit Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Selena Gomez, Sara Driver, Austin Butler, Luka Sabbat, Eszter Balint, Carol Kane, illetve ismert zenészek, Tom Waits, Iggy Pop és RZA alakítják. A fesztivál közleménye szerint a The Dead Don’t Die egy nyugodt kisvárosban, Centerville-ben játszódik, ahol „a legfurcsább esemény történik: a halottak kikelnek a sírjaikból, és kegyetlen módon megtámadják az élőket, hogy belőlük táplálkozzanak”. A The Dead Don’t Die, Jim Jarmusch tizenharmadik játékfilmje nem egyszerűen egy vígjáték vagy a horror műfaj kiforgatása, hanem egyben tisztelgés a filmművészet előtt – hívták fel a figyelmet a szervezők.

Költői és melankolikus alkotásaival, sajátos humorával és antihőseivel Jim Jarmusch a cannes-i fesztiválközönség egyik nagy kedvencének számít. Az amerikai rendező négy alkalommal vihetett haza díjat, köztük a legjobb rövidfilmnek járó Aranypálmát 1993-ban a Kávé és cigaretta című alkotásáért és a Nagydíjat 2005-ben a Broken Flowers – Hervadó virágok című vígjátékáért. Az amerikai rendező legutóbb 2016-ban volt vendég Cannes-ban, akkor két filmjét is bemutatták a hivatalos programban: a Patersont a versenyben, versenyen kívül pedig a Gimme Danger című dokumentummusicalt Iggy Popról.

A 72. cannes-i filmfesztivál május 14-én nyílik meg a francia Riviérán. A fesztivál május 25-ig tart, a hivatalos versenyprogram zsűrijének elnöke Alejandro González Inárritu ötszörös Oscar-díjas mexikói filmrendező lesz. A hivatalos versenyprogramot április 18-án teszik közzé.