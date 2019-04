Úgy fognak idecsődülni a drogkeresők, mint Alaszkába az aranyásók 1896-ban. Bár ott esetleg csak egy-egy aranyrögöcskét találtak, de itt megvan az esély, hogy nyomban 100 ezer eurós drogcsomagra leljen a szorgos kereső. A nyugat-európaiak eddig inkább Görög- vagy Törökországba mentek, de mivel most arról értesülnek, hogy tengerpartunkon nagy az esély ilyen csomagocskát találni, hát inkább ide utaznak. És ezek az üdülni és kábítószerezni vágyók a biztos siker érdekében jöhetnek föld alatti szarvasgomba-felkutató kutyákkal, amelyeket átképeznek drogkeresésre. A szarvasgombát a sertések is kitúrják, így azokat is át lehet képezni kábítószer-kereső disznókká, mégpedig úgy, hogy moslékjukba egy-egy kis adag kokaint tesznek, míg függőkké válnak. Aztán már velük mint házi kedvencekkel lehet is indulni, üdülni.

Az is lehetséges, hogy ezt a hatalmas mennyiségű kábítószert azért szórták szét nálunk, hogy ingyen beetessék a népet, és aztán már csak pénzért fogják adni a most még ismeretlen terítők. Előbb-utóbb még az is megtörténhet, hogy a kábítószer csomagolását kikezdi a tengervíz, és azok tartalma a tengerbe kerül. Elég lesz, ha a fürdőző csak egyet hörpint a tengervízből, és máris a hetedik mennyországban érzi magát. Eforiát, az üdülőtelepet máris Eufóriának keresztelték át, és minden, a tengerparthoz közel lakó személy potenciális milliomos lett, aki euró-százezrek közelében tanyázik.

Adott pillanatban azt mondták az illetékesek, hogy az elkallódott kábítószer értéke néhány százmillió euróra rúghat, de még távolról sem ért véget a kokainhalászat. Most csak arra kell vigyáznunk, hogy az áramlatok ne vigyék át Bulgáriába is a drogot, mert akkor ők is rögtön azzal kezdik reklámozni tengerpartjukat.

Az illetékesek állandó jelleggel és majdnem olyan árgus szemekkel figyelik a tengert és a tengerpartot, mint Dan Tanasă a magyar feliratokat. Az ő cselekedeteinek is van haszna, mert most például Korond polgármesterét, Katona Mihályt százezer euróra vagyis egy csomag kokain árára bírságoltatta meg a Községháza felirat miatt. De az is megoldás lenne, ha börtönbe vetnék, mert miután egy érdeklődő megkérdezte, mit kaphat egy csomag kokainért, a rendőrség azt válaszolta: néhány év börtönt. A Fekete-tenger parti szakaszát a legmodernebb eszközökkel pásztázzák, az úgynevezett SCOMAR rendszerrel, de vannak olyan rosszindulatú egyének, akik azt mondják, hogy csak úgy lehet ezen a szűrőn átcsusszanni, ha a védőrendszer szemét néha becsukják, ugyanúgy, mint a kaviárcsempészet esetén, amely korántsem olyan veszélyes üzlet, mint a drogcsempészet.

A drogcsomagok megjelenésének okairól összehordanak hetet-havat, tengeri vihart, zátonyra futott csónakot és egyebeket, de csak mint a forradalomról, majd harminc év után derül ki (ha kiderül!), hogy mi is történt. Mivel a kokain sokkal értékesebb, mint az ember, ezért a csomagokra adtak mentőmellényt, és a szállítók valószínű emiatt fúltak vízbe. Az is lehet, hogy valami kétbalkezes, kétballábas, úszni nem tudó csempészek voltak a ludasok a drogügyletben. Amerikai filmekben is gyakran láttuk, hogy egyetlen ilyen csomagocska kábítószerért embereket gyilkolnak, így lehet, hogy néhány száz bűnöző szagolja alulról az ibolyát, illetve a tenger fenekét. De a térségben a NATO is tartott hadgyakorlatot, s ezért az oroszok is rakétarendszereket és hadihajókat mozgósítottak. Így az is lehetséges, hogy a kínai ópiumháborúkhoz (1839 és 1856) hasonló kokainháború van kibontakozóban.

De amíg tisztázódik a helyzet, legjobb, ha reklámkampányt indítunk olyan szövegekkel, mint például: Jöjjön a román tengerpartra, ahol drogkereső túrákat indítunk. Teljes ellátás olcsón, napi kokainadag szavatolva minden családtagnak! Ha hozzánk jön a tengerpartra, földi drogparadicsomba jut!