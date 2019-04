Lebontják a régi iskolát

Lebontásra ítélték a feldobolyi iskola régi épületét. Az ingatlan állaga erősen megromlott, ott már nem lehetne biztonságban folytatni az oktatást, de a döntésben az is szerepet játszott, hogy a közigazgatásilag Nagyborosnyóhoz tartozó faluban már épült egy új iskola, amely megfelelő körülményeket biztosít a gyermekek számára. Nem utolsósorban a régi épület rontja az új iskola és környezetének általános képét – mondta el érdeklődésünkre Ilie Nicolae nagyborosnyói polgármester. A bontási munkát szakcégre bízzák, kiváltják a szükséges engedélyeket is.

A feldobolyi iskolában 13 gyerek tanul össze­vont osztályban: előkészítősök, elsősök, másodikosok és harmadikosok. Sajnos a törvény nem teszi lehetővé, hogy négynél több évfolyam tanuljon együtt, így két negyedikes gyerek iskolabusszal ingázik Nagyborosnyóra – mondta el érdeklődésünkre Márton Gabriella tanítónő. Ugyanakkor az óvodát tíz gyerek látogatja, őket Kertész Sára óvónő oktatja. Márton azt is elmondta, az utóbbi öt évben csökkent az iskolába és óvodába járó gyerekek száma. Most ez a tendencia megfordult, úgy látszik, az idei létszám tartható lesz a következő négy-öt évben is.

A bontás mellett az építésre is hangsúlyt fektetnek Nagyborosnyón. Hamarosan megkezdik a kisborosnyói központi fahíd teljes körű felújítását – jelentette be a polgármester és Kanyó Antal alpolgármester. A tervek elkészültek, a kivitelezéshez szükséges 500 ezer leje is megvan az önkormányzatnak, így a következő lépés a versenytárgyalás meghirdetése lesz, a közbeszerzési eljárás lezárulta után a nyertes cég nekifoghat a kivitelezésnek.