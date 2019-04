Döbrentei Kornél: Rebellis türelem

Belefárad-é egyszer, ráun?

Antikká korszerűsítve a fátum:

szakadatlan bűnhődjük a múltat és jövendőt,

mi, a jelentől is öklendők.

Nem sajátítottunk ki soha. E néphez nem illene,

gyötrelmes rangod, hogy Te vagy

a Magyarok Istene.

Mi választottunk, s nem Te minket.

Balsors-rögösítette szíveinket

lekényszerítetted a sugallatos porba,

beléjük el így vetvén a dacot:

azért is SURSUM CORDA,

azért is hisszük: az elevenszülő idő

csupán tetszhalott.

Uram, a hiányodtól kongó űrbe fenn,

Te tudod, a türelmünk rebellis türelem,

történelmi böjtöket búsan-megbíró,

s ha enyész, enyészik hetykén,

fohászos-káromkodva a fajtánk,

mely egyként bigott és önégető eretnek;

Koppánynak is főt hajt, amint a Keresztnek,

amikor hízelkedő füstje megtalált,

s ráeresztetted a Káin-szaggal álcázott halált,

Ábel szájából, mit az elmúlásba tátott,

még feltört testamentumként az átok,

s azóta itt működik megtetézve turáni mód,

készen,

hogy írmagot se hagyva mindent fölemésszen!

Egymásra fenekedik fekete s fehér magyar,

és meddővé döglesztetik az őstalaj,

mert ott, ahol a testvér-szív pecsenyének

nyársra fér,

a kiömlött annyi drága vér

öldökölő vegyszernél pusztítóbb elegy –

génjeinkben micsoda hibás számtan a törvény

mily örökség-terror

rontó haragja forr,

hogy három magyar együtt annyi sincs,

mint egy meg egy!

Olyik kuruc, némely mindig labanc,

s hiába, Uram, hogy olykor kegyelemre lobbansz,

szereteted kivételes pillanatát adván menedékül,

amikor ez a nép egységessé békül

s teremtene önmagán túlnőve gigászin nagyot,

hisz százszorosan lerótta a penitenciát,

mit a világ kiszabott.

De nem! Akkor se, most se, s ki tudja meddig

nem engedik, nem engedik...

A turulmadárnak betiltják az eget,

szárnycsonkolva a sárban megreked...

Ördögien kimódolt ármány:

hol hosszabb, hol rövidebb pányván visszarántják,

noha még csak képzeli, szárnyat bont,

börtöne mesterségesen megalacsonyított horizont.

És még mindig milyen zsíros üzlet

– a júdáspénznek mikor lesz szaga? –

ez a kivérzett, hanyatló haza,

mely még romlásában is fölken:

legyünk a honszeretet jobbágyai röghözkötötten...

– a lélek e komor gravitációba beleszépül –

s megint a zsarolás, a szemfényvesztő kunszt el nem évül,

akár a nemzet önérzetét kikezdő,

rásütött szégyen-stigma, billog-jelző,

kívül-belül rothasztó szándék,

mely végső mohácsra vár rég.

Uram, a hiányodtól kongó űrbe fenn,

Te tudod, a türelmünk rebellis türelem.

Most már elég! Vess a bosszúnak véget,

álmodj ide le egy új, megigazult ítélőszéket,

mert bűnös volt a háború és galád a béke:

rablók, orgazdák és a kupecek fedezéke,

kapitális bűnbakként vagyunk haszonállatok,

mert kufárszellemtől áthatott farizeus-gyülekezeté

érdem és jog, hogy ítéljen...

Uram, ne vesztegelj tétlen!,

csak pártatlan légy, ne kegyes

– a felelősség egyetemes –

akik most zsákmány-gusztáló szemmel néznek a Tejútra,

elébb a földön elkövetett bűnöket osszák fel újra,

mert a tétel kétes,

hogy mindig egyedül a vesztes a vétkes.

Miatyánk, az istenért,

tőlünk bocsánatot ki kért?

TABULA RASA? Vezeklés nélkül lehet-é kezdeni

tiszta lappal?!

Uram, a hiányodtól kongó űrbe fenn,

Te tudod, a türelmünk rebellis türelem.

De várakozunk még, emelt fővel, levett kalappal...

Te tudhatod: nem választott népedé a vétek.

Egyfiad csak Kajafásék feszítették meg.

Ha az igaz, igaz ez is.

Uram, meddig még ez agyafúrt nemezis?