Civil szervezetek, önkéntesek és tucatnyi őrkői lakos csatlakozott tegnap délután ahhoz a takarítási mozgalomhoz, amely a napokban WoodView Movement Kőbánya Cleanup 1 néven vált ismertté a közösségi médiában. A hulladékgyűjtő akciósorozat – amely mögé a Máltai Szeretetszolgálat, az Amenkha Egyesület, a Tega Rt., Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a GAL Sepsi Egyesület is felsorakozott – első helyszíne az őrkői kőbánya és környéke volt, amelyet tegnap mintegy félszázan próbáltak megtisztítani.

Péntek, 14 óra. Az őrkői Fehér Ház előtt a Tega Rt. egy autója, illetve egy szemeteskukákkal, lombseprűvel felszerelt lovas szekér várakozik. A kerítésen belül önkéntesek gyülekeznek, a szervezők fogadják az első takarítási napra érkezőket. A város felől autókkal, motorbiciklivel jön egy mintegy húszfős csapat, mindannyian gyorsan sárga pólókba bújnak.

Mint kiderült, ők az Observatorul de Covasna napilap és egy reklámügynökség munkatársai, illetve a júniusban Oltszemen rajtoló diMANSIONS fesztivál ötletgazdái és önkéntesei. Fontosnak tartották, hogy bekapcsolódjanak a közösségi mozgalomba, hiszen május közepén hasonló szemétgyűjtést szerveznek Oltszemen – vázolja lapunk érdeklődésére Daniel Șanta –, ugyanis a fesztivál helyszínének feltérképezésekor bizony olyasmit láttak drónfelvételek révén, ami nem igazán tetszett nekik, így az Olt folyó mentén takarítanak majd. Vincze Tímea bábszínész a világhálóról értesült a takarításról, és barátaival csatlakozott a kezdeményezéshez. Magától értetődő volt, hogy részt vesz az akción, mert egyébként is összegyűjti az eldobott szemetet, és zavarja, hogy sokszor még a kukák közvetlen közelében is látni eldobott hulladékot.

Gyakran sétált, biciklizett az Őrkő felett, akkor tapasztalta meg, mennyire szemetes a környék – mondta érdeklődésemre az egyik önkéntes, Fekete Bálint, aki nem hagyta ennyiben a dolgot, s mint fogalmaz: „talán jókor jó helyen piszkálta az embereket”, így tulajdonképpen egy társulás révén jöhetett létre a közösségi hulladékgyűjtési mozgalom. Knop Ildikó, a GAL Sepsi Egyesület munkatársa rámutatott, a helyiek közt is van egy olyan csoport, amelynek „az a fontosabb, hogy tiszta legyen a környék, nem pedig az, hogy kivel szedi a szemetet” – ez pedig egy lényeges szempont. Éppen ezért kívánják meghonosítani ezeket az akciókat, és más városrészeken, a Csíki negyedben és Szépmezőn is szerveznek hulladékgyűjtést, amennyiben ezt a helyiek igénylik. Megjegyezte, az Őrkő esetében ez világosan megfogalmazódott az ott élők részéről. Nyilván fennáll egyfajta kettősség, ám van, aki szebb, civilizáltabb környezetet szeretne – fejtette ki.

Közelünkben Ruzsa Pali bácsi, az Amenkha Egyesület elnöke győzködi hangos szóval a Fehér Háznál elhaladó, bámészkodó őrkőieket, jöjjenek, segítsenek, szedjék össze a szemetet, ne legyen olyan csúf a környék. Van, aki születésnapra megy, ezért nem ér rá segíteni, mások egy kislány balesete miatt vannak távol – hangzanak a kifogások, s valaki hetykén odaszól az elnöknek: egy fogpiszkálót sem dobott el a dombon, ő bizony nem megy takarítani, az ott kint nem az ő szemete. Közben 10–12-en csak összeverődnek a hulladékgyűjtésre, köztük édesanyák kisgyermekkel, suhanc legények, s egy idősebb férfi is, aztán lóval-szekérrel egy fiatalember is megáll a csoport mellett, még villát is hozott – dicsekszik. Egy középkorú asszony, Mocsel Mária megjegyzi, zavarja a sok szemét, s talán az lehetne a hosszú távú megoldás, „ha mindenki összeállna, és mindig összeszedné a szemetet az udvarán, háza előtt”.

Időközben zsákokat, kesztyűket, maszkot osztanak az önkénteseknek, feljegyzik a résztvevők nevét, és egy rögtönzött tájékoztatón útbaigazítás hangzik el: mit kell összeszedni, milyen hulladék melyik zsákba kerüljön. Aztán végre útnak indul a csapat, a Fehér Ház mögötti domboldal az első megálló, ahol a fák, bokrok alól annyi papír, műanyag, karton és pillepalack, állati csontok s más dolog gyűl össze, hogy akad önkéntes, akinek röpke negyedóra alatt sikerül degeszre tömnie s szekérre tennie az első zsák szemetét. A közeli házakból senki sem csatlakozik a takarítókhoz – azért a kapun belülről figyel egy-két alak –, de kerül fél tucat kisebb gyermek, akik bizony odaállnak a felnőttek mellé: van, aki csak a zsákot képes tartani, de kitartóan követi a takarítókat, míg mások a Váradi József és Bartalis Ferenc vesztőhelyén állított emlékkert mögött gyűjtögetnek egy hölgy társaságában. Ahogy haladunk a bánya felé, egyre több hulladék sejlik fel az ébredő tavaszi tájban.

Az őrkői szemétgyűjtés ma is folytatódik, bárki csatlakozhat a megmozduláshoz.