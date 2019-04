Nemzetközi síkon folytatódik a küzdelem a terrorizmus vádjával öt-öt év szabadságvesztésre ítélt székelyföldi férfiak, Beke István és Szőcs Zoltán érdekében – jelentette be Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa civil szervezet jelenlegi és a magyar legfelsőbb bíróság volt elnöke tegnap Budapesten.

Lomnici Zoltán közölte: a szerinte ártatlanul elítélt két férfi érdekében már a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordultak, az eljárás elősegítéséhez pedig Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő saját költségén lefordíttatta a peranyagot angol és magyar nyelvre. Az európai parlamenti választások után szeretnének mihamarabb közmeghallgatást Brüsszelben, amelyen felhívnák a figyelmet a romániai magyarság helyzetére és a Beke–Szőcs-ügy törvénysértő voltára, továbbá petíciót nyújtanak be az Európai Parlamenthez is, amelyen keresztül ráirányítják a figyelmet a román hatóságok magyarellenes tevékenységére, különösen a bebörtönzött székelyek ügyére. Azért van szükség az újabb lépésekre, mert kedden a bukaresti legfelsőbb bíróság elutasította az elítéltek felülvizsgálati kérelmét, annak ellenére, hogy az ügyvédek egyértelműen elmondták, milyen súlyos eljárási szabálytalanságok történtek, és hogy miért nem áll meg a terrorizmus vádja. Ez alapján biztosak voltak benne, hogy az Európai Unió tagjának számító Romániában jogszerű döntés születik, ehelyett politikai határozatot hoztak, amellyel Lomnici szerint azt szerették volna üzenni, hogy ha a magyarság a megmaradása érdekében a véleményét bármilyen módon kifejti, akkor megtorlásra számíthat.

Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke a döntést elfogadhatatlannak és az egész magyar nemzetet sértőnek minősítette, a két székely elítéltet pedig politikai fogolynak tekinti. Lomnici úgy látja: a külhonban élő magyarság ma a leginkább üldözött nemzet Európában, a román állam pedig „keresztényüldözést” folytat, az emberi jogok mellett ugyanis a magyar keresztény kisebbség jogait is csorbítja. Erre a nemzetközi közvélemény figyelmét is fel kell hívni, a csíksomlyói pápalátogatás pedig jó alkalom lehet erre – jegyezte meg.

A székely terrorügy fejleményeiről Fejér László Ödön háromszéki szenátor úgy vélekedik: a legfelsőbb bíróság a felülvizsgálati kérelem elutasításával a titkosszolgálatokat védi, és meg akarja félemlíteni a magyarokat, a székelyeket, hogy beolvadjanak a többségi társadalomba vagy hagyják el az országot. Elmondta azt is, hogy beadvánnyal fordultak az Európai Tanács főtitkárához és elnökéhez is, amelyben ismertették a magyarság sérelmeit, levelükre várják a választ. Továbbá személyesen beszélt a feketehalmi börtön igazgatójával is, hogy könnyítsenek azokon a körülményeken, amelyeken lehetséges.