Nem lanttal, miként Tinódi Lantos Sebestyénék tették évszázadokkal ezelőtt, hanem hangerősítés nélkül, gitárjával, versénekléssel varázsolt meghitt, személyes műsort Orbán Ferenc. A sepsiszentgyörgyiek jól ismerik az Evilági, a Mozsikácska és újabban a Borvilági Együttes frontemberét, zenetanárt, és most sem csupán dalait hallhatták, hanem életének történeteit is. Gyermekkorát Székelykeresztúron töltötte, húszévesként, még hosszú hajú rockerként borzongatta meg először a népzene, és az ahhoz hasonló meghatározó élményeket azóta is folyamatosan keresi. Fiatalként szerette a hagyományos levélírást, barátja verseket küldött neki, így aztán Pilinszky János verseit olvasva dúdolni is kezdte azokat, könyvtáros édesapja pedig Weöres Sándor köteteit hozta haza, több költeményét is megzenésítette, azokat azóta is játsszák, s amit most elénekelt, az a harmóniá­ról szóló elmélkedést szolgálta... A kortárs költők esetében a személyes ismeretség egyfajta többletet nyújt, így van ez barátjával, Muszka Sándorral is. Egy vallásos témájú anyag összeállítása kihívást jelentett számára, ez esetben Farkas Wellmann Éva segítette verseivel.

A belső vándorlás szorosan kapcsolódik a szó szerinti vándorláshoz, számára kötelező, hogy ki tudjon lépni a megszokott környezetből, magyarázta Orbán Ferenc. Utazásai során azt is megtanulta, akkor kell rögzíteni az élményt, vagyis a dalt, amikor az kikívánkozik, ellenkező esetben elszáll az ihlet. Az is megtörtént, hogy nem talált olyan verset, amely a Hargitán átélt hangulatához leginkább illeszkedne, ezért ő maga ragadott tollat, s rögzítette érzéseit, melyhez zenét is pászított. „Ha fontos neked e világ, ültess te is egy fát” – dalolta, s megjegyezte, bizony ő maga is minduntalan faültetéssel próbálkozik, átvitt értelemben is, hiszen tudja, rendszerint az utódok örülnek leginkább a földbe helyezett facsemeték gyümölcseinek.