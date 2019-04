Az eset még tavaly februárban történt, amikor a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Iskolás Sportklub U14-es korosztályú leány kosárlabdacsapata Temesváron játszott. Miután a történteket Farkas Alpár kézdivásárhelyi edző nyilvánosságra hozta, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordult, amely 2000 lejre bírságolta meg a kórházat. Az érintett orvos, Maria Livia Popescu azonban ezt megfellebbezte, így került perre az ügy. A bíróság előtt az orvos azt állította: nem azt írta a papírra, hogy a gyerek nem játszhat a román nyelv hiányos ismerete miatt, hanem csak megállapította, hogy nem tud románul, ezért nem tudta felvenni az anamnézist. Ennek ellenére minden vizsgálatot elvégzett, egyedül az orvosi előzmények felvétele maradt el, mert a gyerekek nem értették, mit kérdez. Elmondása szerint azért nem kérte meg az edzőt, hogy segítsen kommunikálni, mert az nem ismerte a releváns orvosi adatokat. A bírót nem győzte meg: szerinte az edzőt be kellett volna vonni, mert az orvosi titoktartás a megszerzett információkra vonatkozik, és nem használható ürügyként a betegek jogainak megsértésére, ha pedig Maria Livia Popescu elvállalta, hogy a családorvosi papírok hiányában is megvizsgálja a lányokat, akkor kötelessége lett volna teljes körű szolgáltatást nyújtani. Az orvos ügyvédje továbbra is fenntartja, hogy nem történt diszkrimináció, ezért fellebbezni fog. (Főtér)

TAKARÉKOS A MAMA. 120 ezer eurós autót ajándékozott a fiának Lucia Gherarde, ezen felül pedig 51 ezer eurót kölcsön is adott neki. A fiú nem más, mint Vrancea megye tanácsának és SZDP-szervezetének elnöke, Marian Oprişan, akinek tavalyi vagyonnyilatkozatában – amelyet a személyi jogokra hivatkozva megpróbált titkosítani – nem szerepelnek ekkora saját jövedelmek. A politikus nem lát kivetnivalót abban, hogy az édesanyja, akinek magánszemélyként nem kell vagyonbevallást tennie, ilyen drága játékszert vásárolt neki. A bökkenő csak az, hogy a most 73 éves Lucia Gherarde – akinek a nevén többek között egy hatalmas villa is szerepel – nyugdíjazása előtt a foksányi konfekciógyár kapusa volt. Másik fiának van ugyan két cége, de az egyik évek óta nem termelt nyereséget, és a másik hasznából sem futná ilyen értékes kocsira. (Ziarul de Vrancea)

TĂRICEANU ISMÉT MEGÚSZTA. Létszámhiány miatt a héten is elhalasztották a szenátus jogi bizottságának ülését, amelyen Călin Popescu-Tăriceanu házelnök mentelmi jogának megvonásáról is szavaznia kellett volna a testületnek. A szakbizottság szociáldemokrata elnöke, Robert Cazanciuc azzal indokolta a döntéshozatalhoz szükséges létszám hiányát, hogy több kollégája külföldön tartózkodik, ugyanakkor sokaknak más bizottságokban is vannak teendőik. A Călin Popescu-Tăriceanu házelnök elleni bűnvádi eljárás elindításának engedélyezésére vonatkozó kérés megtárgyalását már többször elhalasztották, Cazanciuc szerint azért, mert több ezer oldalnyi szöveget kellett áttanulmányozni, amihez időre van szükség. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség 2018. november 7-én kérte a szenátustól Călin Popescu-Tăriceanu mentelmi jogának felfüggesztését. A vádhatóság szerint a felsőház elnöke 2007-ben és 2008-ban, miniszterelnöki mandátuma idején közvetett módon 800 ezer dollárnyi anyagi juttatást kapott egy osztrák cégtől. November végén a jogi bizottság meghallgatta az ügyben a házelnököt, döntés azonban azóta sem született. A korrupcióellenes ügyészség igényléséről a szenátus plénuma dönt, de csak a szakbizottsági szavazást követően. (Mediafax)