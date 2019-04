Az Európa-bajnokság a bukaresti Ioan Kunst-Ghermănescu Sportcsarnokban zajlott, ahol 38 országból 515 sportoló harcolt a különböző kategóriákban. Az április 8. és 14. között rendezett kontinensviadalon a román küldöttség négy, a magyar pedig öt érmet szerzett. A nők 65 kilogrammos súlycsoportjában tizenkét versenyző vágott neki a küzdelmeknek, Incze Kriszta pedig a negyeddöntőben kezdett, ahol Asli Demir volt az ellenfele. A sepsiszentgyörgyi sportoló határozottan lépett szőnyegre, rögtön magához ragadta a kezdeményezést, esélyt sem adva török ellenfelének, aki mindössze egy pontot szerzett, így Incze 11–1 arányban diadalmaskodott és a legjobb négy közé jutott.

Az elődöntőben az a Marija Kuznyecova várt a háromszéki versenyzőre, akivel márciusban a huszonhárom év alatti Európa-bajnokság döntőjében nézett farkasszemet. Az akkori küzdelmükkel ellentétben ezúttal Incze került ki győztesen, miután hátrányból fordítva győzött. Az elődöntőt az orosz versenyző kezdte jobban, hárompontos előnyre tett szert, azonban a 22 éves megyeszékhelyi lány nem adta fel, megőrizte lélekjelenlétét, előbb egy kiváló megmozdulással felzárkózott, majd 15 másodperccel a mérkőzés vége előtt újabb két pontot szerzett, így 4–3 arányú győzelmével a fináléba jutott.

A döntőben ezúttal is egy ismerőssel találkozott, hiszen Elis Manolova ellen küzdött a huszonhárom év alatti Európa-bajnokság negyeddöntőjében, és akkor nyerni tudott. Ezúttal is a hazai közönség előtt szőnyegre lépő Incze kezdett jobban, a mérkőzés első részében négypontos előnyt épített ki, viszont a szünet után jobban koncentrált az azeri birkózó, egy pontra csökkentette hátrányát, majd 40 másodperccel a küzdelem vége előtt egyenlíteni tudott. Az utolsó pillanatokban Incze nem tudta hárítani a lendületben lévő Manolova akciókísérleteit, aki egy szemfüles fogásnak köszönhetően két pontot kapott, így a bíró az azeri kezét emelte a magasba (6–4).

„Az Európa-bajnokságnak úgy vágtam neki, hogy érmet szeretnék szerezni. Egy kis szerencsének köszönhetően a sorsolásnál, nagyon pozitívan kezdtem az első napot, és beleadtam mindent a mérkőzéseken. Az elődöntőben, miután legyőztem orosz ellenfelemet, egy ideig nem is hittem el, hogy döntőbe jutottam egy felnőtt Európa-bajnokságon. Annyira boldog voltam, hogy egy fél óra kellett, amíg megnyugodtam. A döntőben nagy volt a nyomás, a meccs második felében elvesztettem a fonalat, nem tudtam megfelelően koncentrálni, és ezért vesztettem. Néhány hete egy bronzéremmel is elégedett lettem volna, azonban ezüst lett belőle, amire nagyon büszke vagyok, és boldog, hogy végre sikerült dobogóra állnom. Örülök, hogy Sepsiszentgyörgyről is sokan követték a meccseimet és szurkoltak nekem, nagyon jó érzés” – nyilatkozta lapunknak Incze Kriszta, akire a folytatásban rövidebb pihenő vár, utána pedig ismét edzésbe áll, hiszen készül a június 21. és július 1. között Fehéroroszországban rendezendő Európa Játékokra.

Végeredmény, nők, 65 kg: 1. Elis Manolova (Azerbajdzsán), 2. Incze Kriszta (Románia), 3. Marija Kuznyecova (Oroszország) és Petra Maarit Olli (Finnország).