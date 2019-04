Jeles szülöttjére emlékezett Szentivánlaborfalva

Előző írásunk

Manapság már senki nem lepődik meg azon, ha a szülők maguk döntenek arról, gyermekeik milyen iskolában tanuljanak. Sokan ideiglenes lakhelyi igazolást szereznek azért, hogy az óhajtott intézménybe írathassák előkészítő osztályba induló gyermeküket, ha tehetik, még a tanítót is megválasztják, majd, ha néhány év múlva másként döntenek, más iskolát választanak. Az ellenben mifelénk ritka, hogy az iskola helyett az otthonoktatást válassza egy család már indulásból, vagy menet közben térjen rá erre a módszerre, de az elmúlt években Háromszéken is egyre több a követője ennek a rendszernek. Az első fecskék már túl vannak az érettségin, egyetemre járnak, példájuk bizonyítja, kitartással, következetességgel az otthonoktatás is lehet eredményes.