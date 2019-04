A Golgotában szervezett állásbörzére a szakhivatal láttamozásra hívta többek közt a szociális segélyre jogosult állástalanokat is, a közülük kiválasztott fiatalokat pedig arra ösztönözték, nézzenek körül a részt vevő munkaadóknál, próbáljanak állást találni maguknak. Kelemen Tibor intézményvezető szerint sokan elutasították a lehetőséget, a három-négyszáz lejes szociális segélynél négyszer magasabb fizetés sem kellett, mert a felajánlott építőipari munkát túl nehéznek találták az érintettek. Mások az ingázást kifogásolták, pedig volt olyan vállalkozó, aki még azt is felajánlotta, hogy Előpatakról behozza a dolgozókat, ha akad megfelelő számú érdeklődő – sorolta.

Egy kőröspataki, famegmunkálásban érdekelt cég akár szakképzetleneket is alkalmazott volna, itt többen is érdeklődtek, a rendezvényhez utolsó pillanatban csatlakozó, főként mérnököket kereső Autolivnél visszafogottabb volt az érdeklődés – tudtuk meg. Bikfalvi üzletébe keresett elárusítót egy vállalkozó, akinél negyvenen is megfordultak, ám nem járt sikerrel – a munkaügyi igazgató szerint az ingázást, a kereskedelemben gyakori hétvégi munkát nem vállalták az emberek, és akadt, aki a felajánlott fizetést tartotta elégtelennek.

Az április 12-i állásvásáron 13 cég és vállalkozás kínált több mint 170 munkahelyet – köztük csupán egy szólt felsőfokú végzettségűeknek –, a megjelent mintegy 440 érdeklődő közül alig 49-et sikerült kiválasztaniuk, további egyeztetésre hívniuk. Az érintettek többek közt építkezésben, kereskedelemben, egészségügyben, fafeldolgozásban, illetve különféle szolgáltatóknál dolgozhatnak a jövőben, amennyiben elfogadják a munkaadók ajánlatát.

A rendezvény összegzéseként Kelemen Tibor úgy fogalmazott: „a szociális segély óriási probléma marad a továbbiakban is”, hiszen az érintetteknek nem fontos, hogy dolgozzanak, sokkal inkább a támogatással járó egészségbiztosításhoz ragaszkodnak. Példaként hozta fel: olyan szociális segélyből élő háromszékivel beszélgetett, aki elismerte, 50 éves, és még soha, egyetlen napot sem dolgozott.

Az intézményvezető szerint a segélyezettek beérik a pár száz lejes állami támogatással, s mint beszámolóikból kiderült, gyakran alkalmi munkákból szerzett bevételekkel egészítik ki jövedelmüket.