Zöldségkommandó a határon

Dragnea pénteken Craiován, a Szociáldemokrata Párt által szervezett nagygyűlésen is kétségbe vonta a külföldről behozott zöldség és gyümölcs minőségét, kikelve az Európai Unió tisztségviselői és a multinacionális vállalatok ellen is. Dragnea Olténia fővárosában több mint húszezer ember előtt mondott beszédében azt hangoztatta, hogy az Európai Unióban a régi tagállamok is saját érdekeiket érvényesítik, és Romániának is hazafiakra kell bíznia képviseletét, ezért a Szociáldemokrata Párt listájára csak „talpig hazafi” jelöltek kerülhettek fel. A pártelnök szerint a – Bukarestet a jogállamiság megsértésével vádoló – brüsszeli vezetés olyasmiért „szidja” a kormányt, amit nem követett el, de valójában csak az nem tetszik neki, hogy a kormány növelte a vásárlóerőt és a hazai termelőket támogatja. A nagyáruházak parkolóiban száz, külföldi áruval megrakott nyerges vontató mellett legfeljebb három román árut szállító teherautót látni. A bukaresti kormány nem tűrheti, hogy külföldi vállalatok megalázzák a románokat és agyonvegyszerezett élelmiszerekkel mérgezzék gyermekeiket – hangoztatta. „Amikor kijut majd a mi ízletes, egészséges gyümölcsünk és zöldségünk a Nyugatra, elsőként fog elkelni. Vajon örülnek vagy haragszanak majd érte odakint? Haragudni fognak, jóemberek” – ecsetelte a szónok.

Dragnea szerint azért is haragszanak az SZDP-kormányra Nyugat-Európában, mert nem engedte, hogy a fekete-tengeri lelőhelyekről „semmi pénzért” kitermeljék és külföldre vigyék a gázt, hanem kikötötte, hogy abból a román iparnak is haszna kell hogy származzon. Azért is kritizálják a bukaresti kormányt a nyugatiak, mert nem akarja skanzennek meghagyni, hanem fejleszteni kezdte a román falvakat, és ma már nincs olyan község Romániában, ahol ne lennének állami beruházások. A pártelnök Klaus Iohannis elnököt is támadta. Szerinte Iohannis idegen érdekek kiszolgálója, aki azért akarja őt rács mögé juttatni, mert attól fél, hogy számot kell adnia az utóbbi években elkövetett „visszaélésekért”, a – Dragnea szerint – törvénytelenül szerzett házaiért.

Mindeközben az ország nyugati határán már hosszú kamionsorok alakultak ki, mivel az állami hatóságok ellenőrizni kezdték a gyümölcsöt és zöldséget szállító járműveket. A romániai üzletláncok egyesülete azonnal figyelmeztetett is: mivel az ellenőrzés sok időt felvesz, az áru jelentős része tönkremehet, hatalmas károkat szenvednek az üzletek, de az sem kizárt, hogy húsvétra üresen maradnak a nagyáruházak zöldség- és gyümölcsrészlegének polcai. Szerintük az állami hatóságok akciója sérti az uniós tagállamok közti szabadkereskedelmi megállapodást.

Az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal cáfolta azokat a sajtóinformációkat, melyek szerint Dragnea utasítására kezdték volna az ellenőrzéseket. Mint közölték: a Demetra fedőnevű akciót már régóta tervezik, mert a zöldség- és gyümölcsimport ágazatában nagymértékű az adócsalás. A hétvégén Eugen Teodorovici pénzügyminiszter is magyarázkodni kényszerült az akció miatt. Szerinte a forgalmazókat felháborító ellenőrzés valójában a fogyasztók érdekeit szolgálja, hiszen nemcsak az adóellenőrök mérik fel, honnan származik és hol landol az áru, de az élelmiszer-biztonsági hatóság is mintát vesz a zöldségből és gyümölcsből, és megvizsgálják annak minőségét. Arra is rámutatott: az adócsalások több mint fele az EU-ból behozott termékekhez köthető. Aurelian Constantinescu, a vámhivatal vezetője is azt ecsetelte, hogy adóügyi szempontból kiemelt kockázatúnak számít a gyümölcs- és zöldségforgalmazás, az ellenőrzéseket pedig már régóta tervezik.

Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság tegnap az első hivatalos adatokat is közölte az ellenőrzések kapcsán. A Demetra fedőnevű akció részeként 80 tonna importzöldséget és -gyümölcsöt koboztak el és semmisítenek meg. 430 zöldséget és gyümölcsöt szállító járművet és három raktárt ellenőriztek, 31 bírságot róttak ki 602 ezer lej értékben. A megsemmisítésre ítélt áru között van többek között 23 tonna száraz hagyma Lengyelországból, 10 tonna murok Magyarországról és Szerbiából, 23 tonna alma Lengyelországból, 200 kilogramm fokhagyma Kínából, 6,4 tonna burgonya Lengyelországból, 6,78 tonna paradicsom Spanyolországból. A bírságokat az alábbi okok miatt rótták ki: a forgalmazók nem tudták felmutatni az élelmiszer-biztonsági dokumentumokat, a raktározási kapacitáson felül tároltak árut higiéniai szempontból rossz körülmények között, nem megfelelő körülmények között szállították az árut, hiányos volt a termék címkézése, a raktárnak nem volt működési engedélye – ismertette közleményében a hatóság.