„Ha most sztrádaépítési törvényeket fogadunk el, akkor holnap-holnapután kórházépítési, sportterem-építési, futballpálya-építési, uszodaépítési törvényt fogunk megszavazni” – fejtette ki. Hozzátette: a kormányprogram autópálya-építésre is kötelezi a kabinetet, de ez nem valósítható meg egyik napról a másikra, a megvalósítást nemcsak anyagi hiányosságok, hanem a munkaerőhiány is akadályozza. Arra a felvetésre, hogy a Moldva-sztráda megépítését viszont a parlamentben szavazták meg, Halici úgy felelt: ő maga is megszavazta azt a tervezetet, és a másik három autópályára vonatkozó tervezetet is megszavazhatja majd a plénumban. A jogi bizottságban viszont nem politikai, hanem technikai részletekről tárgyalnak, és a tervezet nem tartalmaz finanszírozási forrásra utaló részt. Ez az oka a negatív véleményezésnek. A három autópálya építésére vonatkozó törvénytervezeteket a szenátus már jóváhagyta, döntő kamaraként a képviselőház fog szavazni róluk. (Digi24)

KISEBB NÖVEKEDÉS, NAGYOBB INFLÁCIÓ. A tavaly októberi 3,4-ről 3,1 százalékra csökkentette a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a román gazdaság idei növekedésére vonatkozó előrejelzését, és ezzel párhuzamosan emelte az inflációs ráta és az államháztartási hiány szintjére vonatkozó becslést. A valutaalap 2020-ra még kisebb, 3 százalékos gazdasági növekedést jósol Romániának. A csökkenéssel párhuzamosan növekedni fognak a fogyasztói árak: idén az ősszel becsült 2,7 helyett 3,3 százalékkal, jövőben pedig 3 százalékkal – az IMF becslése szerint. A román jegybank szerint a fogyasztói árindex-növekedés 3 százalék lesz 2019-ben, a jövő évre 3,1 százalékos inflációval számolnak. Az IMF az államháztartási hiány várható szintjét is felfelé igazította. Míg tavaly ősszel arra számított, hogy a deficit a GDP 3,4 százalékára csökken, most 5,2 százalékra becsüli azt. 2020-ra 4,8 százalékos deficitet vetít elő az intézmény Románia számára. A hazai munkanélküliségi rátára vonatkozó becsléseit a pénzintézet megtartotta a korábban prognosztizált 4,8 százalékos szinten, jövőre pedig 4,9 százalékot vetít elő. (Agerpres)

ANALFABÉTÁK HAJTÁSIVAL. Több száz analfabéta rendelkezik autóvezetői jogosítvánnyal Giurgiu megye Bolintin Vale nevű helységében. Az ügy úgy pattant ki, hogy néhányan közülük balesetet okoztak, és a törvényszéken kiderült, hogy sem írni, sem olvasni nem tudnak. A falu lakói úgy tudják, hogy ötezer euróba kerül egy vásárolt hajtási, a pénzt két sofőriskolai oktató és az üzletbe bevont közlekedési rendőrök egymás között osztják el. A hálózat állítólag már öt éve működik, az ügyről azonban sem a rendőrség nem volt hajlandó nyilatkozni, sem az ügyészség, amely két éve kezdte meg a kivizsgálást, de egy ideje már elakadt vele. A hajtási igazolványokat kibocsátó iroda a prefektus alárendeltségébe tartozik, aki szintén elzárkózott az újságírói kérdésektől. (Digi 24)