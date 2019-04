A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK nyolc asztaliteniszezővel képviseltette magát a szomszéd megyei viadalon, ahol Medvés Antal a szuperelit kategóriában második, míg a nyílt versenyben küzdő Farkas Yvett negyedik lett. A céhes városbeliek legjobb páros eredményét a Medvés Antal–Ionuț Chelmuș kettős szállította, miután második lett. „Elégedett vagyok tanítványaim eredményével, hiszen számunkra elsősorban a hétvégén sorra kerülő, serdülő korosztályú országos bajnokságra (Câmpulung) való felkészülés volt a fontos” – nyilatkozta érdeklődésünkre Kerekes Barnabás, a felső-háromszéki sportklub edzője.

A Sepsi ISK kilenc pingpongozóját nevezte a Székelyföld Kupára, ők pedig két harmadik helyezéssel zárták a megmérettetést. A szuperelit kategóriában versenyző Nagy Magor István a képzeletbeli dobogó legalacsonyabb fokára állhatott fel, míg párosban, Bokor Zoltánnal az oldalán, szintén harmadik lett. A csapatnak további hét haladó (Urus Kristóf) és kezdő (Lukács Balázs, Orosz Krisztián, Cristian Diplas, Boér Anita, Dénes Anna, Tóth Vivien) sportolója volt érdekelt a tornán, s bár ők is nyertek meccset, helyezés nélkül fejezték be a versenyt. „A magam részéről én is elégedett vagyok a gyerekek teljesítményével, a legkisebbek, azaz a 11–12 évesek is jól küzdöttek, de nehéz volt számukra jobb eredményt elérni a felnőttek között” – összegzett a szombati viadal után Kocsis Balázs, az iskolás sportklub trénere. (t)