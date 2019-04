A Győr az első mérkőzésen 29–28-ra nyert, így immár 23 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatnál tart a BL-ben, és 12. alkalommal jutott elődöntőbe a legrangosabb európai kupasorozatban. Gyors és pontos játékkal kezdte a meccset a vendégcsapat, amely többször is vezetett az első félidő során. A holland irányító, Cornelia Nycke Groot pályára lépése után, a 17. perctől a házigazdák kiváló sorozatot produkáltak, így a szünetben már 18–10 volt az állás. A győri gárda támadásban és védekezésben is sokkal hatékonyabbnak bizonyult, ellenfele pedig több mint tíz percig nem talált be. Az ETO a második felvonást egy négygólos sorozattal kezdte, a vendégeknél a létszámfölényes támadójáték sem vezetett eredményre. Pályára lépett a győri csapat norvég jobbátlövője, Nora Mörk, akinek a térde tavaly február elején sérült meg súlyosan, azóta két operációra volt szüksége, és csak most térhetett vissza. A 44. perc után némileg csökkentette a különbséget a vendégcsapat, amely 17 labdaeladással nehezítette meg saját dolgát, így nem kerülhette el a súlyos vereséget.

A Ferencváros az első mérkőzésen 29–26-ra veszített Érden, így sorozatban negyedszer esett ki kettős vereséggel a BL-negyeddöntőben. Kovacsics Anikó irányításával jól kezdtek a vendégek, azonban a holland Lois Abbingh vezérletével hamarosan fordított a Rosztov. A világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes balátlövő hatodik góljával a 23. percben már három találat volt a házigazdák előnye, amely a szünetig tovább nőtt, mert támadásban és védekezésben is sokkal jobban teljesítettek a magyar csapatnál. Az FTC szinte minden lövőhelyzetét elrontotta, az első félidő utolsó 11 percében egyetlen alkalommal sem talált a hálóba, és a védekezése, illetve kapusteljesítménye sem volt kellően hatékony (15–9). A második felvonás elején Kovacsics combizomhúzódás miatt kiszállt a játékból, amelynek a képe nem változott, az oroszok továbbra is nagy fölényben voltak és tovább növelték előnyüket. Mindkét oldalon pályára léptek a cserejátékosok, a Rosztovnak előbb négy-, majd ötgólos sorozata is volt, így a Ferencváros súlyos vereséggel búcsúzott a BL-től.

További eredmények: Vipers Kristiansand–Buducnost Podgorica 25–18 (az első mérkőzésen: 24–19), Metz HB–Bukaresti MSC 23–22 (az első mérkőzésen: 31–26).