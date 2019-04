Az utóbbi három mérkőzésen gólképtelen sepsiszentgyörgyi csapat a playoffban egy pontot szerzett, miután gól nélküli döntetlent játszott az FC Viitorul ellen. A piros-fehérek az előző fordulóban a FCSB vendégeként 2–0 arányban kikaptak, ezt megelőzően a listavezető Kolozsvári CFR és a Craiova együttesétől is vereséget szenvedtek. A Constantin Enache irányította Duna-parti labdarúgók a felsőházi rájátszásban az eddigi meccseket elveszítették, és ez a csapat sem jeleskedik a gólszerzés terén, szintén egy találatot jegyeztek. Az alapszakaszban kétszer találkoztak a csapatok, az odavágón osztozkodtak a pontokon a Marin Anastasovici Stadionban, miután Laurențiu Buș góljára Marko Simonovski válaszolt, majd a sepsiszentgyörgyi visszavágón a Sepsi OSK Ibrahima Tandia találatának köszönhetően diadalmaskodott.

„Mindenki tudja, hogy szerettünk volna a playoffba jutni. Véleményen szerint egy hihetetlen szezon van mögöttünk, hiszen a román bajnokság legjobb együttesei között vagyunk. Eddig sikerült egy pontot gyűjtenünk, ami szintén sporttörténelmi pillanat a klubunk számára. Remélem, az Astra Giurgiu ellen majd az első győzelmet is megszerezzük a felsőházi rájátszásban. Már bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk nyerni a legjobb csapatok ellen is. Ezúttal is egy korábbi bajnokkal játszunk, egy olyan gárdával, amely kupagyőzelmet is szerzett, és most is közel van ahhoz, hogy döntőbe jusson. Az Astra értékes, válogatott játékosokból álló alakulat, azonban ez rólunk is elmondható, hiszen jó csapatunk van. A labdarúgókat mindennap emlékeztetem arra, hogy erős közösséget alkotunk, jobban kell hinnünk magunkban és a lehetőségeinkben, minden mérkőzésen szükségünk van megfelelő hozzáállásra és határozottságra” – nyilatkozta Eugen Neagoe vezetőedző, aki hozzátette, hogy Adrian Rus sérülés miatt szinte biztosan nem játszik az Astra Giurgiu ellen.

Az 51 éves szakember a Hadnagy Attila sorsát érintő újságírói kérdésre válaszolva elmondta, a sepsiszentgyörgyi játékos mindig is egy fontos ember lesz a klub életében, azonban már benne van a korban, hiszen az idő senkinek sem kegyelmez. Neagoe ismét jelezte, hogy a Sepsi OSK a legjobb csapatokkal játszik, megemlítve a FCSB elleni találkozót is, ahol az első félidőben a fővárosi együttes egyenlő ellenfelei voltak, és többször is közel álltak a gólszerzéshez. A vezetőedző kiemelte, a csapat annak ellenére is a felsőházi rájátszásba jutott, hogy Marko Simonovski sérülésekkel bajlódott, a piros-fehérek pedig nagyon sok fontos mérkőzést csatár nélkül nyertek meg. Határozottan kijelentette: az elmúlt másfél évben senkivel nem volt és jelenleg sincs konfliktusa a játékosok közül. Vannak olyan döntések, amiket edzőként kénytelen meghozni a megfelelő eredmények érdekében.

Eredmények, 5. forduló: * playoff: FC Viitorul–Craiova 2–1 (gólszerzők: Hagi 43., Rivaldinho 57., illetve Bărbuț 9.) * playout: Concordia Chiajna–Dunărea Călărași 3–0 (gsz.: Dobrosavlevici 27. – öngól, Marc 45+1., Nivaldo 69.), Jászvásári Poli–Dinamo 0–1 (gsz.: Nistor 52. – tizenegyesből), FC Botoșani–FC Hermannstadt 1–0 (gsz.: Fabbrini 90+3.), FC Voluntari–Medgyesi Gázmetán 1–2 (gsz.: Vlad 39., illetve Caiado 12., Rondon 79.).

Diószegi reagált a klubot ért kritikára

A felsőházi rájátszásában elért kedvezőtlen eredmények és Hadnagy Attila mellőzése az utóbbi hetekben elégedetlenséget váltott ki a Sepsi OSK szurkolóinak körében, a klubot számtalan kritika érte a playoffban mutatott teljesítménye miatt. Ennek kapcsán Diószegi László klubtulajdonos a csapat Facebook-oldalán felhívást intézett a szurkolókhoz.

„Az utóbbi napokban azt tapasztalom, hogy egy kisebb fokú elégedetlenség tört felszínre a csapatunk kapcsán, de úgy vélem, hogy mindenkinek a földön kell maradnia. Biztos emlékeznek arra, hogy a bajnokság kezdete előtt többször is kérdeztek, hogy milyen elvárásokat fogalmaztam meg a csapattal szemben, és minden alkalommal elmondtam, a tavalyihoz képest egy jobb helyezést akarunk elérni. Ezt a célkitűzést túlteljesítettük, és olyan eredményt értünk el, amelyre senki sem gondolt volna a bajnokság elején: a felsőházi rájátszásban játszik a csapatunk. Követve a bajnokság kimenetelét, klubtulajdonosként elmondhatom, hogy büszke vagyok arra, amit közösen elértünk. És arról se feledkezzünk meg, hogy a Sepsi OSK alig második évét tölti az élvonalban” – olvasható a felhívásban.

A klubtulajdonos hozzátette, elégedett, mivel a csapat bejutott a playoffba, azonban csak a felsőházi rájátszás tíz mérkőzése után értékeli az edzők és a játékosok teljesítményét. Kiemelte, hogy a Sepsi OSK Románia legjobb csapataival játszik, amelyek az elmúlt négy évben bajnokságot nyertek, valamint jelezte, ezek olyan klubok, amelyek minden téren pár lépéssel a piros-fehér mezesek előtt járnak költségvetés, infrastruktúra és játékoskeret tekintetében.

Diószegi végezetül hangsúlyozta, a klub és a csapat érdekei mindenkinél fontosabbak, és klubtulajdonosként ezt tartja a legfontosabb szempontnak. Ez pedig nem változik, és arra kér mindenkit, hogy a jövőben is szurkoljon a csapatnak, hiszen közös erőfeszítéssel érték el az eddigi eredményeket. A klubtulajdonos jelezte, a következő bajnoki év jóval nehezebb lesz a Sepsi OSK életében, viszont meggyőződése, hogy a siker kulcsa az erő.