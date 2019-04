A kézdivásárhelyi csapat jó iramban kezdte a mérkőzést, magához ragadta a kezdeményezést, így már az 5. percben megszerezhette volna a vezetést, azonban Kanyó Szilárd jól helyezett lövését Florin Ceparu bravúrral hárította. A mezőnyfölényben játszó házigazdák Marius Ștefănescu révén ismét közel kerültek a gólszerzéshez, de a vendégek kapusa ezúttal is nagyot védett. Ezt követően a Buzău megyei gárda is magára talált, kiegyenlítetté vált a játék, majd a 28. percben a Râmnicu Sărat előnyhöz jutott. Egy szöglet után Nicolae Păun röviden szabadított fel, a kipattanót pedig Valentin Lungoci a rövid sarokba gurította (0–1).

A céhes városbeli együttest a kapott gól összezavarta, Gazda József játékos-edző pedig egy korai cserével próbálta felrázni a támadójátékot, Gajdó Tamás hátvéd helyett pályára lépett a Sepsi OSK kölcsönjátékosa, Veress Zsombor. A kék-fehérek a hajrában egyenlíthettek volna, viszont Ștefănescu éles szögből leadott lövése néhány centivel elkerülte a hosszú alsó sarkot. A szünet előtt a vendégek előtt is adódott egy helyzet, ám Lungoci próbálkozását Gabriel Bunduc az utolsó pillanatban lábbal tolta szögletre.

A második félidőben a kézdivásárhelyi gárda az egyenlítés reményében magasabb fokozatra kapcsolt, a nyomásgyakorlásnak pedig a 65. percben az eredménye is meglett. Veress Zs. passzolt a bal oldalon befutó Ștefănescu irányába, aki higgadtan a bal alsóba gurított (1–1). A jól védekező házigazdák ezúttal nem adtak esélyt az ellentámadásokkal próbálkozó vendégeknek, majd a 79. percben Veress Zs. kapott labdát a tizenhatos területen belül, és a figyelmetlen hátvéd mellett fordulásból a jobb felsőbe lőtt (2–1). A házigazdák a ráadásban tovább növelték előnyüket, Veress Botond kapott labdát félpályánál, megiramodott, az egyéni akció végén pedig a hálóőr mellett a bal alsóba helyezett (3–1).

„Úgy érzem, számunkra pozitív eredmény a Focșani és a Foresta Suceava elleni döntetlen, viszont nagyon kellett már a győzelem. Ezúttal is próbáltam azt a kezdő tizenegyet pályára küldeni, mint az előző két mérkőzésen, viszont egyes játékosok teljesítménye ingadozó, így nem úgy alakult az első félidő, ahogy szerettük volna. Örülök, hogy győztünk, a cserék után megváltozott a játékunk, a teljesítményük lendített egyet a csapaton. A szünetben megbeszéltük, hogy félve nem lehet hazai pályán játszani, aztán a második játékrészben odaadással és akarattal sikerült fordítani, a három pontot is behúztuk. Jobbak voltunk, de az első félidőben nem szaladtunk eleget, nem gyakoroltunk nyomást az ellenfelünkre. A szünet után ezen változtattunk, és az eredménye is meglátszott, hiszen határozottabbak voltunk, nem adtunk esélyt. A legutóbbi három fordulóban nem kaptunk ki, reméljük, ez a sorozat folytatódik” – fogalmazott Gazda József játékos-edző.

Labdarúgó III. liga, 1. csoport, 23. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Râmnicu Sărat 3–1 (0–1).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion, mintegy 150 néző. Vezette: Mihai Motan (Aninoasa). KSE: Bunduc–Ghinea (Bukur, 54.), Stanciu, Cîrstian, Gajdó (Veress Zs., 38.), Păun, Gazda, Ștefănescu, Gáll (Tompa, 46.), Kanyó, Vârtosu (Veress B., 73.). Edző: Polgár László. Rm. Sărat: Ceparu–Florea, Tîrîlă, Sava, Rosea, Marcu (Cârjan, 58.), Bodoc (Bălan, 80.), Ignat, Tigoianu (Burlacu, 68.), Bobe, Lungoci. Edző: Marius Tîrîlă. Gólszerzők: Ştefănescu (61.), Veress Zs. (79.), Veress B. (90+1.), illetve Lungoci (28.). Sárga lap: Stanciu (23.), Ștefănescu (83.), illetve Ignat (7.).

További eredmények: FC Botoșani II.–Pașcani 0–2, Foresta Suceava–Spor­ting Liești 3–1, Focșani–Galaci Oțelul 2–1, Șomuz Fălticeni–Știința Miroslava 0–3, Bucovina Rădăuți–Sănătatea Darabani 2–0, Gloria Buzău–Ceahlăul Piatra Neamț 6–1, a Metalul Buzău állt.

A rangsor:

1. Gloria 20 2 0 69–12 62

2. Oţelul 14 4 4 37–18 46

3. Rădăuţi 14 2 5 41–16 44

4. Miroslava 14 1 7 34–25 43

5. Focşani 10 7 4 31–18 37

6. Suceava 9 7 5 33-27 34

7. Lieşti 9 3 10 28–22 30

8. Ceahlăul 9 3 10 29–27 30

9. Metalul 7 5 9 26–30 26

10. KSE 6 5 10 28–35 23

11. Paşcani 6 3 13 21–33 21

12. Fălticeni 6 2 13 17–45 20

13. Botoşani 5 3 13 22–38 18

14. Rm. Sărat 3 5 13 18–37 14

15. Darabani 2 2 18 16–67 8

A 24. forduló programja: * április 19.: Pașcani–Șomuz Fălticeni * április 20.: Râmnicu Sărat–Gloria Buzău, Ceahlăul Piatra Neamț–Bucovina Rădăuți, Sănătatea Darabani–FC Botoșani II., Știința Miroslava–Focșani, Galaci Oțelul–Foresta Suceava, Metalul Buzău–Kézdivásárhelyi SE, a Sporting Liești szabadnapos.