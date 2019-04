A 36 éves Gilbert egy hatfős szökevénycsoport tagjaként haladt a cél felé, amelyből technikai problémák miatt egyik riválisa lemaradt, ő pedig a német Nils Politt társaságában meglépett a többiektől. A hajrára szokás szerint a legendás roubaix-i pályakerékpár-stadionban került sor, és Gilbert az utolsó kanyarban előzött, Politt már nem tudott újítani.

Az öt legnagyobb presztízzsel bíró egynapos verseny közül Gilbert most már négyen diadalmaskodott: a Paris–Roubaix előtt a lombardiait kétszer, 2009-ben és 2010-ben, a Liège–Bastogne–Liège-t 2011-ben, a flandriait 2017-ben nyerte meg, így már csak a Milánó–Sanremo hiányzik a gyűjteményéből. Utóbbin idén a 68. helyen végzett. Eddig csak két belga, Eddy Merckx és Roger De Vlaeminck tudta megnyerni mind az öt egynapost (The Monuments), ami a honfitárs Gilbertnek is célja.

Az eredmény (Paris–Roubaix, 257 km): 1. Philippe Gilbert (belga, Deceu­ninck) 5:58:02 óra, 2. Nils Politt (német, Katyusa) azonos idővel, 3. Yves Lampaert (belga, Deceuninck) +13 másodperc.