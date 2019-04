Hetven önkéntes az Őrkőn

A szervezők tájékoztatása szerint pénteken és szombaton több mint 16 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze a kijelölt területről az önkéntesek, a munkából kivették részüket a helyi lakosok is. A csapat számára a szervezők biztosítottak kesztyűket, zsákokat, illetve meleg italt és harapnivalót is. A hulladékgyűjtést a tervek szerint megismétlik a most megtisztított területen, s amennyiben igény lesz rá, a város más kritikus részein is megszervezik – erről Knop Ildikó, a GAL Sepsi Egyesület munkatársa számolt be lapunknak. (dvk)