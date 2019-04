Több pénz a fokhagymatermesztőknek

Az agrártárca múlt pénteki bejelentése szerint ezer euróról háromezer euróra emelik a fokhagyma termesztésének hektáronkénti támogatását. Ahhoz, hogy a bejelentés szerinti támogatásnövekedés érvénybe is lépjen, a most bemutatott határozattervezet törvényerőre kell emelkedjen, módosítva a fokhagyma termesztésének támogatását szabályozó idei 108-as kormányhatározatot.

A pénteki hír a háromszéki gazdák figyelmét is felkeltette. Tegnap reggel többen is érdeklődtek a megyei mezőgazdasági igazgatóságon, jelezve, hogy a megnövelt támogatás mellett nekifognának a fokhagyma termesztésének – mondta el érdeklődésünkre Könczei Csaba igazgató. A gazdák elhatározása tényként kezelhető, már arról is kérdezték az intézményvezetőt, hol lehet beszerezni minősített szaporítóanyagot. Ez mindenképpen a megnövelt támogatási összegnek köszönhető – értékelte Könczei.

A határozattervezet szerint a fokhagymatermesztési támogatás értéke a 3000 eurónak megfelelő 13 950 lej lesz hektáronként, a támogatás nem haladja meg a kis értékű (de minimis) állami támogatások felső határát (Románia esetében ez 15 ezer euró – szerk. megj.).

A fokhagymatermesztés támogatásának korábbi értéke ezer euró volt hektáronként, ez azonban a költségeknek mindössze tíz százalékát fedezte, ami nem ösztönözte kellőképpen a gazdákat. A fokhagymatermesztő gazdák képviselői, szakmai szervezeteik megbízottjai tárgyalásokat folytattak ez ügyben az agrártárcával, s ezek alapján döntött a minisztérium a támogatás hektáronkénti értékének növeléséről.

A támogatást igénylő gaz­dáknak május 15-ig kell letenniük kérvényüket a megyei mezőgazdasági igazgatóságoknál. Az intézmény szakemberei ezt követően ellenőrzik a kultúra meglétét, s ha mindent rendben találnak, bejegyzik a gazdát a program egységes nyilvántartásába. Ahhoz, hogy megkapják a támogatást, az igénylőknek legalább 3 ezer négyzetméteren (0,3 ha) kell fokhagymát termeszteniük, és tíz négyzetméterenként legkevesebb három kilogrammos értékesített termést kell elérniük (az értékesítést számlával, nyugtával, az eladási füzet lapjával lehet bizonyítani). A gazdának szerepelnie kell az illetékes polgármesteri hivatal gazdalajstromában is.

Július 1-je és november 29-e között kell értékesíteni a terményt, az ezt bizonyító okiratokat a megyei mezőgazdasági igazgatóságokhoz kell leadni. A fokhagyma támogatásának programja három éven át lesz elérhető, 2019-ben kétmillió euró áll az igénylők rendelkezésére. A statisztikai adatok szerint 2017-ben Romániában 9974 hektáron termeltek fokhagymát, az össztermés 55 673 tonna volt.