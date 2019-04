Az odavágóbeli mérkőzésen összesen tizennégy gól esett, így borítékolható volt, hogy most is sok találat születik. A csapatok nem hazudtolták meg magukat, a 4. percben már zörgött is a háló, sajnos épp a házigazda kézdivásárhelyieké, miután Constantinnak sikerült bevennie Farkas kapuját (0–1). A vendégek előnye nem tartott sokáig, a 7. percben Cîrstian egyenlített (1–1). A hazaiak találatára azonban három góllal válaszolt a Fortius, amely a félidő felénél háromgólos előnyt futballozott össze (1–4). Ștăfanescu a 15. percben szépített (2–4), ám a félidő végére a buzăui játékosok visszaállították a háromgólos különbséget (2–5).

A második játékrészre egy határozottabb kézdivásárhelyi csapat jött ki az öltözőből, a félidőt Ștefănescu gólja nyitotta meg (3–5). A vendégek most is gyorsan reagáltak, és a remek formában játszó Dârstaru megszerezte a csapata hatodik találatát (3–6). Ekkor sebességet váltottak Gazda József tanítványai, s villámgyorsan egyenlítettek (6–6). Sajnos, a KSE nem sokáig örvendhetett, hiszen Dârstaru harmadszor is eredményes volt (6–7), és újra a mieink futottak az eredmény után. A 33. percben Ștefănescu újfent döntetlenre hozta a meccset (7–7), majd Kanyó vezetéshez is juttatta a KSE Futsal csapatát (8–7). Innen felpörögtek az események, és kezdetét vette az őrült hajrá.

A 36. percben Dârstaru megint büntetett (8–8), de a házigazdák nem hagyták magukat, és kevéssel később Gáll beállította a 9–8-as végeredményt. A KSE Futsal ezzel a sikerrel megszerezte idénybeli kilencedik diadalát, és a már biztosan feljutó Marosvásárhelyi VSK mögött 28 ponttal a tabella második helyét foglalja el.

Teremlabdarúgó II. liga, 17. forduló: KSE Futsal–Fortius Buzău 9–8 (2–5). Kézdivásárhely, városi sportcsarnok. Mintegy 300 néző. Vezette: Daniel Decă (Brăila) és Flavius Ionuț Cojocaru (Galac). KSE: Farkas–Kanyó, Ștefănescu, Gajdó T., Gáll (cserék: Tompa, Cîrstian, Ghinea, Păun, Bunduc). Edző: Gazda József. Buzău: Gheorghe–Constantin, Dârstaru, Chiracu, Mihăescu (cserék: Oprea, Popescu, Stancu, Creţu, Sârbescu). Edző: Gheorghe Hăhăianu. Gólszerzők: Cîrstian (7.), Ștăfănescu (15., 24., 30., 33.), Kanyó (27., 28., 35.), Gáll (37.), illetve Constantin (4.), Dârstaru (7., 26., 31., 36.), Sârbescu (9.), Crețu (10.), Chiracu (18.). (tibodi, nagy)