Mivel Hegedűs Ferenc önkormányzati képviselő, a fortyogófürdői komplexum eladásával foglalkozó különbizottság elnöke az ülés idején szabadságon volt, Bokor Tibor polgármester foglalta össze a Fortyogó-ügy történetét. Közölte, úgy döntöttek, pert indítanak az elővásárlási joggal rendelkező Incitato Fortyogó Kft. ellen rossz­hiszemű vásárlási szándék miatt, mivel már megelégelték a másfél évtizede tartó cirkuszt.

Elmondása szerint az önkormányzat, a tulajdonos és az Incitato Fortyogó Kft. képviselői 1994-ben tíz évre szóló szerződést írtak alá, ami tizenhat éve, 2003. december 25-én lejárt, és amit semmiféle módon nem lehet meghosszabbítani. A 2004-ben tisztségben levő városvezetés kilakoltatta a szóban forgó céget az egységből, akkor kezdődött az első per. 2005-ben született meg a döntés, mely arra kötelezte a tulajdonost, hogy a komplexumot az utolsó bérlőnek, az Incitato Fortyogó Kft.-nek adja el. A helyi tanács különbizottsága 2005-ben, 2007-ben, majd 2016-ban döntött a minimális eladási árról, amit a bérlő nem fogadott el, hanem perek sorozatát indította az önkormányzat és a különbizottság ellen. A megyei törvényszék a múlt évben 245 ezer eurós minimális eladási árat állapított meg – hangsúlyozta az elöljáró –, a helyi tanács által megrendelt felértékelés 518 ezer euróban állapította meg a négyhektáros terület és a rajta levő épületek eladási árát.

A tulajdonos rendkívüli jogorvoslati kérelmet nyújtott be, ugyanis egy 2006-os végzés szerint a bírónak nem áll hatáskörében kiindulási árat megállapítani a bizottság helyett, ez a törvény értelmében kizárólag a bizottság hatásköre. „Én azt tartom normálisnak, ha valakinek van egy tulajdona, akkor a tulajdonos dönti el, hogy mennyiért adja el, és nem a vásárló” – hangsúlyozta Bokor Tibor, aki arról is tájékoztatta a tanácsot, hogy az eladási ár miatt az Incitato Fortyogó Kft. ismét beperelte a tulajdonost és a bizottságot. „Én és a tanácsosok is azt szeretnénk, hogy ennek a 16 éves huzavonának valahogy érjünk a végére, és meggyőződésem, hogy a kft. rosszhiszemű, és vissza­él a törvény által nyújtott jogokkal, emiatt most mi indítunk pert a vásárló ellen” – mondta a polgármester, aki azt is közölte, hogy a tanács beleegyezésével Eckstein-Kovács Péter ügyvédet kérik fel arra, hogy képviselje az önkormányzatot az Incitato Fortyogó Kft. elleni perben.

Az elöljáró a városházán iktatott, Constantin Pătru és Kovács Simon Attila által írt beadványt is ismertette, amit a Facebookon is közzétettek és félrevezettek nagyon sok jóhiszemű embert. „Olyant is olvashattunk a közösségi oldalon, hogy egy hónap múlva strand indul Kézdivásárhelyen. Lehet, hogy igen, de ahhoz kell legyen tulajdonos, terület és építkezési engedély, amit csak a tulajdonosnak vagy a hosszú távú bérlőnek adnak ki. Szerződést mi nem tudunk hosszabbítani, egyszerűen félrevezették az embereket. Április negyedikén iktattunk egy beadványt, amelyben azt írja Kovács Simon Attila, hogy azt a levelet, amit másodikán kaptam, ne vegyem figyelembe, mert Constatin Pătrunak nincs semmilyen minősége ebben a cégben és ne foglalkozzak ezzel a kérdéssel” – mondta a polgármester. Bokor Tibor szerint Kovács Simon Attila a kft. alapszabályzatát és egy megállapodást is mellékelt, amelyben azt írja, hogy mindaddig, míg a komplexumot meg nem vásárolják, addig üzlettársának nincs semmilyen társtulajdonosi minősége.