Orbán Viktor Szabadkán tartotta az első kampányrendezvényt

A kormányfő az összetartozás szempontjából szimbolikusnak nevezte, hogy az első EP-választási kampánygyűlését Szabadkán tartja. Úgy fogalmazott: lassan az egész Kárpát-medencében megfogalmazódik az az érzés, hogy a magyarok hiába élnek 7–8 ország területén, mégis összetartoznak, ami nemcsak történelmi tény, hanem feladat, kihívás a jövőre nézve.

Orbán Viktor közölte: a múltban kevesen gondolták volna, hogy Magyarország olyan anyaországgá válik, amely minden fórumon a legerősebb országokkal szemben is képes kiállni a határon túl élő magyarokért. Hangsúlyozta, hogy jelentős anyagi forrásokat bocsátottak a külhoni magyarság rendelkezésére. Beszédében megerősítette Szerbia európai uniós csatlakozásának támogatását. Közölte, hisz abban, hogy Szerbia hamarabb tagja lesz az EU-nak, mint azt sokan gondolják, ami a szerbeknek, a szerbiai magyaroknak és az EU-nak is érdeke. A bővítés nem tehertétel, hanem új lehetőség az uniónak is – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: szép lassan megjelennek azok az európai vezetők, akik pontosan tudják, hogy a következő évek feladata a Balkán integrálása az EU-ba. A kormányfő kiemelte, Magyarországnak is érdeke, hogy az EU-n belül minél nagyobb számban legyenek közép-európai országok.

Arról is szólt, hogy az anyaország segítségével a Vajdaság is képes lesz az elvándorlás megállítására. Ha a tervek valóra válnak, elérhető, hogy az elvándorlás mértéke lassuljon, aztán meg is forduljon a Vajdaságban – mondta. Magyarországon ez megtörtént: már kevesebben mennek külföldre munkát vállalni, mint amennyi­en visszajönnek – mutatott rá a kormányfő, megjegyezve, hogy várakozása szerint a következő három évben ez a folyamat még látványosabb lesz, és megindul a nagyarányú visszaáramlás.