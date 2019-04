A nyeretlenek küzdelmében először a házigazdák kerültek közel a gólszerzéshez. A 11. percben Bryan Nouvier kiugratása Ibrahima Tandia előtt teremtett lehetőséget, ám a francia-mali támadó lövése elszállt a kapu fölött. A vendégek a veszélyes helyzetre hamar reagáltak, Filip Mrzljak próbálkozását Niczuly Roland bravúrral védte, a kipattanót Mihai Butean ismét rárúgta, de a kézdivásárhelyi hálóőr ezúttal is hárított. A 32. percben Niczuly rosszul időzített kifutása miatt került bajba a csapat, Romario Moise a tizenhatos vonaltól vehette célba az üres kaput, Igor Jovanović azonban az utolsó pillanatban, akrobatikus mozdulattal mentett a gólvonal közeléből. A Duna-parti csapat az első félidőben Mrzljak játékának köszönhetően többször is veszélyeztetett, azonban Niczuly mindannyiszor védeni tudott. Az első felvonásban alárendelt szerepet játszó, inkább a védekezésre koncentráló piros-fehérek a 39. percben Aljakszandr Karnyicki távoli lövésével ugrasztották talpra a megfogyatkozó közönséget, Lázár Dávid kapus azonban a léc alá tartó labdát szögletre tolta.

A második félidőben a mezőnyben zajlott a küzdelem, veszélyes helyzetet egyik csapat sem alakított ki egészen a 83. percig, amikor Florin Ștefan vágta kapásból a jobb alsó sarokra, lövését azonban Lázár megfogta. A háromszéki gárda csatárhiánya rányomta a bélyegét a hazai támadójátékra, hiszen Tandia továbbra sem találta a helyét, a beadásoknál pedig esélytelen volt a jóval magasabb védők mellett. A mérkőzés végéhez közeledve Niczuly felesleges kifutása után Azdren Llullaku emelésénél még a keresztléc mentette a házigazdákat, a 88. percben azonban az ezt követő szöglet után Mike Cestor senkitől sem zavartatva, közelről a hálóba lőtt. A Sepsi OSK a bajnokságban sorozatban negyedszer fejezett be mérkőzést szerzett gól nélkül, az idényben ez a tizenkettedik alkalom volt.

Mestermérleg

Costel Enache: „A sepsiszentgyörgyi klub gratulációt érdemel azért, amit az elmúlt évben elért, nagyszerű erőfeszítést tett a labdarúgás fejlődésének érdekében. Egy fiatal csapatról van szó, amely jól szervezett, így tisztában voltam vele, hogy nem egyszerű győzni Sepsiszentgyörgyön. Boldog vagyok, hogy ismét mosolyogni láttam a csapatomat, mert az utóbbi időben nem volt részünk pozitív eredményben, a játékosok kicsit a bizalmat, a lelkesedést és az egyensúlyt is elvesztették. Nem volt könnyű mérkőzés, megvoltak a lehetőségeink az első félidőben, de örülök, hogy kapott gól nélkül fejeztük be a meccset, és a pontrúgásoknál is kellően figyelmesek voltunk.”

Eugen Neagoe: „Hittünk abban, hogy összejöhet a rájátszásban az első győzelem, sajnos ezt nem sikerült megvalósítani. Harcias mérkőzés volt, véleményem szerint a mérkőzés kiegyenlített küzdelmet hozott, viszont az utolsó percekben a szögletnél nem voltunk elég figyelmesek, az ellenfél pedig büntetett. A meccs döntetlen felé tartott, ám a végén azt az egy pontot is elvesztettük, ilyen a labdarúgás. Remélem, szombaton a Kolozsvári CFR ellen sikerül gólra váltani a helyzeteket, és nyerhetünk. Már bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk bárkit legyőzni, persze tisztában vagyok vele, hogy a címvédő ellen még nem nyertünk.”

Labdarúgó I. liga, felsőházi rájátszás, 5. forduló: Sepsi OSK–Astra Giurgiu 0–1 (0–0).

Sepsiszentgyörgy, MSC Stadion, mintegy 1500 néző. Vezette: George Rădulescu (Bukarest). Sepsi OSK: Niczuly – Khamis, Jovanović, Viera, De Moura – Karnyicki (Flores, 71.), Velev (Vașvari, 62.) – Ștefan, Nouvier, Mensah (Fülöp, 46.) – Tandia. Vezetőedző: Eugen Neagoe. Astra: Lázár – Butean, Cestor, Bejan, Dima – Moise, Mrzljak (Begue, 63.) – Balaure (Gheorghe, 79.), Roșu, Biceanu (Llullaku, 56.) – Zoua. Vezetőedző: Costel Enache. Gólszerző: Cestor (88.). Sárga lap: Vașvari (72.), Khamis (79.), illetve Mrzljak (56.), Llullaku (60.), Moise (72.).

További eredmény, playoff: Kolozsvári CFR–FCSB 0–0.

A playoff rangsora:

1. CFR 3 2 0 5–1 38

2. FCSB 3 1 1 8–4 35

3. Craiova 2 1 2 5–5 30

4. Viitorul 3 1 1 8–4 29

5. Astra 1 0 4 2–8 24

6. Sepsi OSK 0 1 4 1–7 20

A playout rangsora:

1. Medgyes 5 0 0 10–3 31

2. Dinamo 4 0 1 9–4 28

3. Jászvásár 2 0 3 4–6 23

4. Botoşani 1 1 3 3–6 22

5. Voluntari 3 1 1 8–5 21

6. Hermannstadt 0 1 4 2–8 17

7. Călărași 1 1 3 4–9 16

8. Chiajna 1 2 2 8–7 14

A 6. forduló programja: * playoff: Astra Giurgiu–Craiova (péntek, 19 óra), Sepsi OSK–Kolozsvári CFR (szombat, 21 óra), FC Viitorul–FCSB (vasárnap, 21 óra) * playout: FC Hermannstadt–FC Voluntari (péntek, 18 óra), Medgyesi Gázmetán–Dunărea Călărași (vasárnap, 18 óra), Jászvásári Poli–Concordia Chiajna (hétfő, 18 óra), Dinamo–FC Botoșani (hétfő, 21 óra).