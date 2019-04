Alkalmazás csak állami támogatással

Az utóbbi időben a munkáltatók zöme az állami támogatás felhasználásával tett szert új munkaerőre, akiket kizárólag a hivatalosan nyilvántartott állástalanok köréből választottak ki – mutatott rá mai sajtótájékoztatóján Kelemen Tibor. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség igazgatója szerint a fokozott érdeklődés miatt azonban ott tartanak, hogy hamarosan nem tudják kielégíteni a kéréseket. A munkanélküliségi-biztosítási alapból fedezett bértámogatás célja ugyan a foglalkoztatottság növelése, az igazgató szerint azonban az állam elsősorban azok alkalmazását kívánja tartósan támogatni, akik kritikus helyzetben veszítik el állásukat: a nyugdíjazás előtt állókét, fogyatékkal élőkét vagy olyan fiatalokét, akik nem tanulnak, nem dolgoznak és szakképzésben sem vesznek részt, illetve a családfenntartókét, gyermekeiket egyedül nevelő szülőkét. Mivel a támogatás összege jelentős, havi 2250 lej, egy éven át, a cégek, vállalkozások jelenleg egyáltalán nem érdeklődnek más munkaerő iránt, kizárólag olyanok foglalkoztatását vállalják, akik után bértámogatás igényelhető, s ezért nem ritkán arra kötelezik a kiszemelt személyt, hogy alkalmazás előtt jelentkezzen és regisztráltassa magát álláskeresőként a munkaügyi hivatalnál – mutatott rá az igazgató. „Ha fizettünk az államnak, most az állam is fizessen nekünk” – Kelemen megfogalmazása szerint ez az elv vezérli jelenleg a cégeket, ám úgy vélte, a munkáltatóknak meg kell érteniük, intézményük nem egy feneketlen zsákból gazdálkodik. Rámutatott arra is, a bértámogatás feltétele, hogy az új alkalmazott munkaviszonyát kötelező másfél évig fenntartani. Kelemen álláspontja szerint a helyi munkaerőpiac valós képe ennek lejártakor mutatkozhat meg: könnyen előfordulhat, hogy lesz munkaszerződés, melyet a támogatási időszak lejártával felbontanak.

Az állástalanok alkalmazása esetében kérhető bértámogatás összege tavaly nyár óta havi 2250 lej, ezt egy éven át kapja a munkaadó. A megyei munkaügyi hivatal illetékesei szerint nem kizárólag Háromszéken, hanem országszerte is „robbant” a megemelt szubvenció iránti érdeklődés. Korábban mindössze 900, 2017 decembere előtt pedig alig 500 lejt kaphattak bértámogatásként a foglalkoztatók. Az intézmény statisztikája szerint megyénkben idén már közel 600 állástalant alkalmaztak állami támogatás igénybevételével, míg tavaly egész évben 780-at, 2016-ban pedig 967 személyt. Kelemen Tibor szerint most mindenki az állami hozzájárulásra hajt, ami nem tilos, csupán elegendő anyagi fedezet nincs rá – fogalmazott. Felidézte, előfordult már hasonló eset, az igényléseket költségvetés-kiegészítést követően fogadták, s az érintett foglalkoztatók utólag kapták meg a támogatást.