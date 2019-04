Kriptovaluták

Következő írásunk

Jelentős javulást jegyzett a szelektív hulladékgyűjtésben az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest a sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat, a Tega Rt. az Öko Sepsi társuláshoz tartozó településeken – derült ki a negyedéves adatokat ismertető tájékoztatón. A cég vezetője, Máthé László a januártól alkalmazott differenciált díjszabással kapcsolatos panaszokat illetően tisztázta: folyamatosan korrigálják a rendszer hibáiból fakadó tévedéseket, de gyakori az is, hogy a panaszok megalapozatlanok. A vállalatnak nem célja a büntetés, de aki nem áll be a sorba, annak fizetnie kell, a többség ezt meg is értette – fogalmazott.