Jelentős javulást jegyzett a szelektív hulladékgyűjtésben az idei első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest a sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat, a Tega Rt. az Öko Sepsi társuláshoz tartozó településeken – derült ki a negyedéves adatokat ismertető tájékoztatón. A cég vezetője, Máthé László a januártól alkalmazott differenciált díjszabással kapcsolatos panaszokat illetően tisztázta: folyamatosan korrigálják a rendszer hibáiból fakadó tévedéseket, de gyakori az is, hogy a panaszok megalapozatlanok. A vállalatnak nem célja a büntetés, de aki nem áll be a sorba, annak fizetnie kell, a többség ezt meg is értette – fogalmazott.

Máthé László szerint egyértelmű, hogy a háromszékiek jól teljesítenek, még azokon a településeken is számottevő előrelépést tapasztaltak, amelyek sereghajtók a szelektív hulladékgyűjtésben. A három hónapra összesített statisztika szerint tavaly a január–március időszakban 780 tonna újrahasznosítható hulladékot gyűjtött be a vállalat, idén ez a szám elérte az 1080 tonnát. A háromszáz tonnányi javulás a díjszabás szempontjából kiemelten fontos, mivel a cég idén már kénytelen törleszteni az országosan elrendelt, tonnánkénti harminc lej büntetőilletéket a lerakóba kerülő hulladékmennyi­ségnél. A szelektív gyűjtési arány növelésével lehet elérni, hogy ez a pluszköltség ne a díjszabásnál jelenjen meg. Máthé László szerint szerencsére a lécfalvi létesítménybe kerülő vegyes hulladék mennyisége csak csekély mértékben – nagyjából egy gyűjtési napnak megfelelő arányban – nőtt 2018-hoz ké­pest, így emiatt jelentős kiadással nem kellett számolniuk, viszont a 30 lejes tonnánkénti illeték az év első három hónapjában már közel háromszázezer lej többletkiadást jelent a vállalatnak.

Idén ez még közvetlenül nem érinti az ügyfeleket, csak azok fizetnek többet, akik nem gyűjtenek szelektíven, viszont jövőre 80 lejre növekszik az illeték – ami negyedéves leosztásban már 1,3 millió lej tehertételt jelent majd a vállalatnak a jelenlegi 882 ezer helyett –, és nagy eséllyel nem lehet elkerülni a díjemelést. Máthé László szerint ez személyenként 50 bani és 1 lej közötti lesz.

A szelektív gyűjtés kapcsán az igazgató a települési leoszlásról is beszélt. Kommandó továbbra is listavezető, itt a lakosság 96 százaléka figyel az újrahasznosításra, a lista második helyén Bereck áll 90 százalékkal, majd Mikóújfalu következik 89 százalékkal. A negyedik Árkos 88 százalékkal, az ötödik helyen pedig Sepsiszentgyörgy áll 87 százalékkal. A lajstrom másik végén a sereghajtó Torja áll 58 százalékkal, a felső-háromszéki községet Gelence és Maksa előzi meg közelről, mindkét községben 61 százalékos a szelektív gyűjtési arány a lakosság köré­ben, Dobollón 63 százalék, Dálnokon pedig 66. A vállalatvezető ugyanakkor felhívta a figyelmet: noha az utolsó helyeken állóknak elég sok pótolnivalójuk van, részükről is komoly javulást figyeltek meg január óta, amikor a lakosok 31 százaléka gyűjtött szelektíven. Máthé László szerint a teljes társulásra levetítve a differenciált díjszabás bevezetése előtt 10 emberből átlagosan 5–6 személy gyűjtött újrahasznosítható anyagokat külön, majd a kedvezmények megvonásával is járó többletfizetés miatt januárban ez már 7 emberre nőtt, márciusra pedig elérte a 8-at.

Az általános javulást szemléltetendő Máthé László egy másik statisztikát is ismertetett: a teljes hulladékanyagban a vegyes és az újrahasznosítható aránya településekre levetítve. Az Öko Sepsi társuláshoz tartozó településeken átlagban a begyűjtött teljes mennyiség mintegy 20 százaléka újrahasznosítható. Kommandó ebben a tekintetben is vezet 37 százalékkal. Sepsiszentgyörgyön 30 százalék, a harmadik pedig Árkos 24 százalékkal. A sereghajtók Torja és Előpatak 9 százalékkal, illetve Barót 9,5 százalékkal.

Máthé László az év eleje óta bevezetett differenciált díjszabás körüli vitákról is szólt. Felidézte: a vállalatnak egy tavaly elfogadott kormányrendelet miatt kell ezt a díjszabást alkalmaznia, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy akik szelektíven gyűjtenek, nem kell többet fizetniük a szolgáltatásért. Az év elején úgymond megelőlegezték a bizalmat az ügyfeleknek, és mindenkire a kedvezményes díjakat alkalmazták, az elmúlt három hónapban pedig a járművekre felszerelt kamerák felvételei, valamint a munkatársaik összesítése alapján, azok esetében, akik „nem álltak be a rendszerbe”, megnövelték a díjat (vidéken 7 lejről 12-re, városon 9-ről 15-re személyenként). Elég sok panasz érkezett emiatt, ezeket mind megvizsgálták. „Voltak esetek, ahol nem volt egyértelmű, ki tette ki a szemetet, másutt logisztikai gondok adódtak – a rendszer nekünk is új, nyilván vannak benne hibák, és ezeket gyorsan akarjuk javítani” – fogalmazott a vállalatvezető, hozzátéve: minden esetben az office@tega.ro címen vagy kézzel írott formában jelezni kell a gondot, amennyiben tévedés történt, a következő havi számlán rendezik a többletösszeget.

EMNP: önkényes a díjszabás

Felháborítónak tartják az Erdélyi Magyar Néppárt megyei önkormányzati képviselői azt, ahogy a hulladékbegyűjtést a megye településeinek nagy hányadán végző Tega Rt. a többletdíjszabás terén eljár. Balázs Attila és Fazakas Péter szerint a több településről hozzájuk érkezett panaszokból az szűrhető le, hogy a közpénzből fenntartott vállalat önkényesen jár el, amikor többletdíjat szab ki azokra, akik állításuk szerint nem gyűjtenek szelektíven. Fazakas Péter szerint a cég által vidéken alkalmazott ellenőrzési rendszer (a járművekre szerelt kamerák) nem megfelelő és pontatlan is, hiszen sokan kaptak úgy öt lejjel megtoldott havi számlát, hogy rendszeresen kihelyezik az újrahasznosítható hulladékot a gyűjtési napon. Mindkét képviselő úgy vélte, a vállalatnak át kellene gondolnia az egészet, és csak alaposabb ellenőrzés után hozzon döntést arról, ki „érdemli” meg vagy sem, hogy nagyobb összeget rójanak ki rá.

Fazakas Péter szerint a vállalat munkatársai a helyszínen akár jegyzőkönyvben is rögzíthetnék a tapasztaltakat, illetve egy értesítőt is hátrahagyhatnának az ügyfélnek. Balázs Attila és Fazakas Péter azt is kifogásolta, hogy a vállalat nem veszi figyelembe azokat, akik nem termelnek újrahasznosítható hulladékot vagy leadják a Tega hulladékudvarában, így kéthetente nincs mit elvinniük tőlük, és mégis többletdíjjal sújtja a vállalat. A néppárti politikusok rejtett áremelést sejtenek a vállalat módszerei mögött, és bíznak abban, hogy az ilyen esetek nem ismétlődnek meg. (ndi)