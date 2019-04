Gyilkos ország

Igen mélyről indultunk 1990-ben, s bizony folyamatosan akadtak, akik visszarántani igyekeztek az országot, s olyanok is, akik zavarosban halászva fölöztek le mindent, aminek közelébe kerültek. Zseniális kormányok váltották egymást, mindenki a hazáért, a népért tevékenykedett, áldozatos munkával elérték, hogy számos tekintetben már Bulgária, sőt, Albánia is lekörözi szeretett országunkat. Példa rengeteg lenne, ezúttal lássunk csak kettőt: az utak helyzetét, illetve az egészségügy állapotát.

Döbbenetes adat, hogy Romániában kétszer annyian halnak meg közúti balesetben, mint Európában. Nálunk egymillió lakosra 98 halálos baleset jut, az unióban 49. Lehet szidni a figyelmetlen sofőröket (elsősorban őket okolják a hatóságok), de erős a gyanú, hogy Nyugaton a gyors és biztonságos autópályák miatt történik sokkal kevesebb tragédia. Azok miatt, amelyek Romániában araszolgatva készülnek, s minden ígéret, fogadkozás dacára évente alig pár kilométernyit sikerül befejezni. A zsúfolt, szűk, teherautóktól hemzsegő országutak pedig szedik áldozataikat, tágabb pátriánkban naponta öten halnak meg közlekedési balesetben és huszonöten súlyosan megsérülnek.

Egy másik statisztika azt mutatja, hogy Európában a leggyengébb egészségügyi rendszer nálunk működik, és itt a legnagyobb a halálozási arányszám is. Az EU-ban egymillió lakosból évente 1036 tér örök nyugalomra, Romániában 1530, leggyakrabban szív- és érrendszeri betegségek következtében, nagyon sokan daganatos betegségek miatt. Jóformán nincs megelőzés, nincsenek szűrővizsgálatok, bár papíron ingyenes, fizetni kell majd minden sürgősebb vizsgálatért, súlyos betegségek gyógyszerei hiánycikkek, a drágán megvásárolt fertőtlenítőkből kifelejtik a hatóanyagot, a kórházak teljesítményét nemcsak a múlt századi körülmények rontják, de a mocsok és kosz is (ez derült ki a miniszter sorozatos villámlátogatásaiból) stb. Románia pedig továbbra is nagyon keveset fordít az egészségügyre. Az uniós átlag fejenként 2773 euró, nálunk alig harmada, 983 euró.

Egy felelőtlen állam felelőtlen döntéseivel megöli polgárait, az utakon, a kórházakban. Éppen minap egy súlyosan megégett 25 éves fiatal nőt költöztettek kórházról kórházra, mert sehol nem találtak helyet, hogy súlyos sérüléseit kezelni tudják. A Colectivben történt szörnyű tragédia után három és fél évvel egyetlen romániai kórház sem alkalmas súlyos égési sérüléseket szenvedett páciensek ellátására. Külföldre viszik, ígéri a minisztérium. Külföldre távozott immár a lakosság legalább 20 százaléka is.

Aki emberhez méltó módon akar élni, menekül.