Nőtt a mezőgépek háromszéki kínálata

Kökösben nyitott telephelyet a temesvári székhelyű Agrocomerţ Holding Részvénytársaság. A vállalat mezőgazdasági gépeket, erőgépeket forgalmaz, főképpen Claas termékeket, de ajánlatában többek között az Amazone és a Seko gyártmányai is szerepelnek. A tegnapi avatóünnepségen több mint száz háromszéki gazda vett részt, a házigazda cég képviselői mellett számos gépgyártó megbízottjai, megyei agrárintézmények, a helyi önkormányzat küldöttei is jelen voltak.

Közelről is szemügyre vehették a gazdák a kiállított gépeket

A jelenlévőket Dumitru Gârdan, az Agrocomerţ Holding tulajdonosa köszöntötte. Elmondta, már tavaly szerették volna megnyitni kökösi képviseletüket, de az építkezés késett, így csak most kerülhetett sor a szalagvágásra. 21 partnerrel dolgoznak együtt, a mezőgazdasági gépek széles választékát kínálják. Forgalmaznak többek között a háromszéki szarvasmarhatartók számára fontos takarmánykészítő gépeket is – emelte ki. A kökösi telephelyen nem csak gépek eladásával foglalkoznak, korszerű műhelycsarnokot szereltek fel szervizmunkákra, jól ellátott alkatrész- és fogyóanyagraktárt is berendeztek.

A tegnapi rendezvényen jelen volt Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője is. Érdeklődésünkre elmondta: Háromszéken nem dominálnak a Claas gépek, de mindenképp örvendetes, hogy megnyílt a kökösi telephely. Ezzel nőtt a megyén belüli konkurencia, ami kedvező a gazdák számára, hiszen újabb választási lehetőség nyílt meg előttük a kínálatban. Tény és való, hogy a székely gazdát egy prospektussal nem lehet vásárlásra bírni, de ha egy hasonló telephelyen saját szemével győződhet meg egy gép képességeiről, megtapogathatja azt, akkor van esély a vásárra – magyarázta az igazgató.