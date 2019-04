Pillepalack tutajjal érkeztek Szegedre a gyergyói tűzoltók

A tutajosokat Szegeden Botka László polgármester és Kakas Béla, a Csongrád megyei köz­gyűlés elnöke fogadta. A nyolcfős csapat április 1-jén Gyergyóremetéről – a Maros forrásától 50 kilométerre – indult el tutajával. Az úszóalkalmatosság két, egyenként 12 négyzetméteres felületű fémvázból és az azokat megtöltő háromezer pillepalackból áll, irányítását kormánylapát és evezők segítik.

Az érkezést követően Szabó Zoltán zászlós újságíróknak elmondta: útjuk nagyjából a terveknek megfelelően alakult, csupán a folyó sodrását becsülték egy kicsit túl, így az utazás a tervezett két hét helyett tizenhat napig tartott. A legnehezebb feladat az volt, amikor a tutajt ketté kellett bontani, hogy a gátaknál kiemeljék, de ebben a környékbeli települések tűzoltói alkalmanként segítségükre voltak. Nehézségeket okozott az elmúlt hét esőzése is, de az út végére a jó idő is visszatért – mondta.

A nyolc tűzoltó a testületen belül is együtt dolgozik, és a vízi túra sem ismeretlen számukra, tavaly az Oltot járták be, igaz, akkor még csónakkal.

Szabó Zoltán szerint a Maros felső szakasza különösen szép, akár vadvízi evezésnek is beillett az út első fele. Az erős sodrás, a szűk kanyarok nyomai a tutajon is látszanak, szinte mindennap javítani kellett valamit a járművön. Bár találkoztak szemetesebb területekkel, a folyó völgye az előre számítottnál tisztább volt – mondta a zászlós, hozzátéve: bízik benne, akciójukkal sikerült a Maros mentén élők figyelmét felhívni arra, hogy jobban figyeljenek oda környezetükre.