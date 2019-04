Majális és zenei fesztivál a városünnepen

Idén a húsvéti szabadnapoknak köszönhetően hosszabb lesz a városünnep, ezért külön programként szerepel a kínálatban a sugásfürdői majális, egy igazi családi nap, ahol kicsiknek és nagyoknak egyaránt szerveznek majd programokat. Lehet majd sportolni és díjmentesen kipróbálható lesz minden szabadtéri szolgáltatás: a minigolfpálya, a kalandpark, a mászófal, illetve előzetes időpont-egyeztetés alapján a szabadidőközpont is – számolt be Knop Ildikó programkoordinátor. Kiemelte, a helyszínre óránként indulnak majd autóbuszok a városból, de aki inkább mozogna, az a Fitness Tribe csapatához csatlakozva biciklizhet vagy akár szaladhat is Sugásfürdőig. Előadásokat és tájékoztatókat is terveznek a rendezvénysátorban, borvízkóstolót tartanak a Benkő forrásnál, ismertetik a palackozás folyamatát, a legkisebbeket pedig állatsimogatóval, lovaglási lehetőséggel várják, a hegyimentő szolgálat pedig túrázni viszi a környéken a látogatókat – hangzott el.

Természetesen piknikezni is lehet majd, s aki nem visz magával elemózsiát, annak a helyszínen is kínálnak majd harapnivalót a szervezők.

A Szent György Napok az egyedüli fesztivál Erdélyben, mely felvállalta és támogatja a fogyatékkal élők számára szervezett zenei eseményt, az Outsider Music Fest-et – mutatott rá a sajtótájékoztatón Makkai Péter református lelkipásztor. Az Írisz Ház szervezte rendezvény immár a nyolcadik kiadásához érkezett, az előző években azonban a meghívott speciális igényű fellépőik a városnapokon mutathatták meg tehetségüket. Idei meghívottjaik révén színvonalas előadásokat láthat-hallhat a közönség a rendezvény több helyszínén, a múzeumkertben, a Szent György téren, illetve a közösségi színpadon is. Amint Makkai Péter fogalmazott, az a céljuk, hogy a fellépők megmutathassák, mit tudnak, a közönség pedig tehetségüket, különleges előadásaikat díjazza tapssal. Május 3 – 5. között a Tordasi Szivárvány együttes, a hollandiai United by Music egyik csapata mellett Florin Mândru, és a Dumitru Elena – Micu Ionel páros is fellép a fogyatékkal élők zenei fesztiválján. Vendége lesz továbbá a rendezvénynek a minőségi rockzenét játszó ajkai Hangadó zenekar – tavaly a Szimplában tartottak éjszakába nyúló koncertet –, s Angliából érkezik a fesztiválra az I Love Thunder rockzenekar.

Az Outsider Music Festről tájékozódni, szervezőkkel beszélgetni az érdeklődőknek is lehetősége lesz a városnapok idején, a látogatókat a közösségi színpad melletti sátrukban fogadják.

A városünnep programjait összesítő műsorfüzethez idén is mellékelték a hagyományos tombolát, melynek fődíja egy határon túli kiruccanás. Joós Ștefan, a nyereményt biztosító Christian Tour utazási iroda helyi képviselője kifejtette, a közel ezer eurós díj két főnek szól, s egy hetes pihenést tartalmaz négy csillagos szállodában, teljes ellátással a görögországi Korfu szigetén.