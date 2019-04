Az önkormányzat szerdán rövid közleményben tudatta az alárendeltségében működő intézmény vezetője elleni fegyelmi eljárás eredményét, az okokat illetően csak az említett általános megfogalmazásra szorítkoztak, illetve jelezték: több panaszos feljelentése alapján zajlott a vizsgálat.

Antal Árpád polgármester lapunknak még januárban megerősítette, hogy az igazgatóság alkalmazottjai közül többen is panasszal fordultak az önkormányzathoz, ezek nyomán indították el az eljárást az 1999/188-as számú, a közalkalmazottak jogállását szabályozó törvény, valamint a közhivatalnokok etikai kódexe (2004/7-es törvény) előírásai értelmében. A polgármester szerint a panaszok olyan megnyilvánulásokra vonatkoznak, amelyek sértik azon közintézmény tekintélyét, amelyben a közhivatalnok tevékenykedik – ez esetben az igazgatóság vezetői tisztségét közel húsz éve ellátó igazgatóról van szó. Az alkalmazottakkal való kapcsolattartásban a köztisztviselők etikai kódexe értelmében a tiszteletet, a korrektséget, a jóhiszeműséget és az előzékenységet határozza meg fő szempontként a törvény, ezeket minden körülmények között tiszteletben kell tartani. Amint azt korábban is jeleztük, a közhivatalnokok jogállását szabályozó törvény négy lehetséges szankciót ír elő, amennyiben a fegyelmi eljárás igazolja, hogy az érintett kihágást követett el. A legsúlyosabb kiróható büntetés a köztisztségből való felmentés – Tankó Vilmos esetében az önkormányzat emellett döntött.

Antal Árpád lapunk megkeresésére januárban azt állította, Tankó Vilmos több rendben megsértette a beosztottjaival való viszonyt szabályozó törvényi előírásokat, illetve az etikai kódex azon rendelkezéseit, melyek szerint a közhivatalnok a közvagyont csakis jó gazdaként kezelheti és kizárólag közcélokra használhatja. A panaszokban foglaltak alapján Tankó Vilmos ezen a téren is kihágást követett el, amikor egy, az önkormányzat tulajdonában lévő, Dália utcai ingatlant saját céljaira is használt – részletezte a polgármester. Szintén januárban arról is beszámolt, hogy a panaszok beérkezését követően szembesítették az igazgatót az állításokkal, aki tagadta az ellene felhozottakat. Ennek nyomán döntöttek úgy, hogy az ügyben a rendőrség segítségét is igénybe veszik. A rendőrségi eljárást illetően a polgármester csak annyira szorítkozott, hogy őt is kikérdezte a hatóság, a vizsgálat állásának ismertetése azonban nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe. Értesüléseink szerint a hatósági vizsgálat egyebek mellett szexuális zaklatás tárgyában is folyik.

Az ügyészségi felügyelet alatt zajló rendőrségi bűnvádi nyomozás – amint az Nicoleta Tolvaj-Marin rendőrségi szóvivő szerdán lapunknak megerősítette – még nem zárult le.

Lapunk januárban Tankó Vilmost is megszólaltatta, aki közvetve, de elismerte, hogy zajlik egy fegyelmi eljárás ellene, azt állítva, semmilyen hivatalos értesítést nem kapott a vizsgálatról, így pontosan azt sem tudta, mit is kifogásolhat a panasz benyújtója. A rendőrségi panasz kapcsán is hasonlóan vélekedett, hozzátéve: amíg bíróság által jegyzett jogerős ítélet nem születik a személyével kapcsolatosan, addig bármit rá lehet fogni, az ítélet megszületéséig bármilyen gyanúsítgatás csak szóbeszédnek tekinthető.