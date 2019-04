Következő írásunk

Április 13-án Kolozsvár adott otthont a World of the Dance táncversenynek, amely Románia és Kelet-Európa egyik legrangosabb megmérettetése, s amelynek résztvevői a Los Angelesben rendezendő döntőre szerezhettek indulási jogot. A sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza és a Love to Dance egyesület közös csapata számára tanulságosnak bizonyult a próbatétel, a fiatal táncosok hasznos tapasztalatot gyűjtöttek.