Április 13-án Kolozsvár adott otthont a World of the Dance táncversenynek, amely Románia és Kelet-Európa egyik legrangosabb megmérettetése, s amelynek résztvevői a Los Angelesben rendezendő döntőre szerezhettek indulási jogot. A sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza és a Love to Dance egyesület közös csapata számára tanulságosnak bizonyult a próbatétel, a fiatal táncosok hasznos tapasztalatot gyűjtöttek.

„A dobogóra most nem sikerült felállnunk, de szép eredményekkel zártuk a versenyt. Ezúttal sem volt zökkenőmentes az indulás, csapatunk egyik tagja, Coman Emilia csuklótörést szenvedett, és így táncolta végig a versenyt, sérülés miatt a One Beat együttesből is kidőlt egy alapember, ami felforgatta a produkciót, s többen hiányoztak a Star Wars produkcióból is konfirmálás miatt. Ezek igen nagy akadályok, de szerencsés vagyok, hogy ilyen csapatom van, és szépen helytálltunk. Ezután még keményebben fogunk dolgozni, hogy jövőre dobogóra állhassunk” – mondta Molnár Enikő táncoktató, koreográfus.

Eredmények: Charlie’s An­gels (junior korosztály) negyedik hely a 23-ból, Denisa Cernescu (szóló) ötödik hely a 18-ból, Dancing Dolls (gyermek kategória), hatodik hely a 10-ből, One Beat (csapat) nyolcadik hely a 16-ból, Star Wars (csapat) kilencedik hely a 16-ból. Ezenkívül a Two minutes from India és a China Town produkciókban használt kosztümöknek köszönhetően a legjobb jelmez díját is átvehették, mindkét elismerés Bartók Ildikó munkáját dicséri.

A Love to Dance csapata: Andreea-Victoria Alexandrescu, Ioana Anton, Bartha Csilla, Alexandra Bălănică, Brianna Bălănică, Bernád Andreea, Bezsnei Abigél, Andrada Bercea, Denisa-Maria Cernescu, Coman Emilia, Csutka-Daczó Zsanna, Dima Cosmin, Dobri Anita, Gombos Andrea, Iancu Henrietta, Imreh Izabella, Imreh Diána Andrea, Karácsony Adrienn, Koós Adrienn, Konát Barbara, Laslo Renáta Brigitta, Andreea Moldovan, Mara-Ioana Pandele, Ana-Maria Popa, Szakács Johanna, Sylvester Henrietta Vanda, Diana-Oana Turturică, Tódor Maia, Ştefania-Alexia Toma, Andreea-Mălina Urdă, Vass Barbara Nikolett, Vlăsceanu Andrea Renáta, Zsigmond Zsanett. (miska)